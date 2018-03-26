"Ливерпуль" готовит рекордное предложение по Тимо Вернеру

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп планирует обновить трансферный рекорд своего клуба грядущим летом, выложив 100 миллионов евро (87 млн. фунтов) за нападающего "РБ Лейпцига" Тимо Вернера.

Если верить публикации Bild, Клопп является огромным поклонником таланта Вернера и находится в регулярном контакте с агентом 22-летнего игрока Карлхайнцем Форстером.



Предполагается, что сам Тибо будет готов к уходу на повышение после двух блестящих сезонов в составе клуба из Лейпцига. "Ливерпулю" лишь потребуется согласовать стоимость Вернера.



Вернер ярко заявил о себе еще в прошлом сезоне. Перебравшись из "Штутгарта", Тимо наколотил 21 гол в рамках Бундеслиги и помог "РБ Лейпцигу" финишировать на втором месте.



В этой кампании Тимо продолжает блистать, отличившись 18 раз и отдав шесть результативных передач в 37 матчах с учетом всех соревнований. Отдельного упоминания достойна игра Вернера за сборную Германии — семь голов в 11 поединках.



Готовность Клоппа крупно потратиться на соотечественника обусловлена желанием сравняться по атакующей мощи с "Манчестер Сити". Однако в случае прихода на "Энфилд" Вернера "красным", возможно, придется расстаться с Данни Ингсом, Домиником Соланке или выступающим сейчас за "Вест Бромвич" на правах аренды Даниэлем Старриджем.



Добавим, "Ливерпуль" может комфортно себе позволить выложить 87 млн. фунтов за Вернера, ведь Клопп до сих пор не потратил ни пенни из тех 142 млн. фунтов, которые он выручил в январе с продажи Филиппе Коутиньо в "Барселону".



