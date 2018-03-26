"Ливерпуль" готовит рекордное предложение по Тимо Вернеру

Тимо Вернер Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп планирует обновить трансферный рекорд своего клуба грядущим летом, выложив 100 миллионов евро (87 млн. фунтов) за нападающего "РБ Лейпцига" Тимо Вернера.

Если верить публикации Bild, Клопп является огромным поклонником таланта Вернера и находится в регулярном контакте с агентом 22-летнего игрока Карлхайнцем Форстером.

Предполагается, что сам Тибо будет готов к уходу на повышение после двух блестящих сезонов в составе клуба из Лейпцига. "Ливерпулю" лишь потребуется согласовать стоимость Вернера.

Вернер ярко заявил о себе еще в прошлом сезоне. Перебравшись из "Штутгарта", Тимо наколотил 21 гол в рамках Бундеслиги и помог "РБ Лейпцигу" финишировать на втором месте.

В этой кампании Тимо продолжает блистать, отличившись 18 раз и отдав шесть результативных передач в 37 матчах с учетом всех соревнований. Отдельного упоминания достойна игра Вернера за сборную Германии — семь голов в 11 поединках.

Готовность Клоппа крупно потратиться на соотечественника обусловлена желанием сравняться по атакующей мощи с "Манчестер Сити". Однако в случае прихода на "Энфилд" Вернера "красным", возможно, придется расстаться с Данни Ингсом, Домиником Соланке или выступающим сейчас за "Вест Бромвич" на правах аренды Даниэлем Старриджем.

Добавим, "Ливерпуль" может комфортно себе позволить выложить 87 млн. фунтов за Вернера, ведь Клопп до сих пор не потратил ни пенни из тех 142 млн. фунтов, которые он выручил в январе с продажи Филиппе Коутиньо в "Барселону".



Метки Вернер, видео, Ливерпуль, РБ Лейпциг

Автор mihajlo   

Дата 26.03.2018 09:10

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Последние комментарии:




  1. liverfun 26.03.2018 10:40 # liverfun
    Однако в случае прихода на "Энфилд" Вернера "красным", возможно, придется расстаться с Данни Ингсом, Домиником Соланке или выступающим сейчас за "Вест Бромвич" на правах аренды Даниэлем Старриджем

    Так только плюс, скинуть баласт и набирать топов в основу и на лавку. Уже из-за этого можно его брать. Клопп атакера из него мощного вырастит, плюс за немца можно не переживать, если его в какую-нть испанию позовут. Еще б опорничка лютого по типу маскерано молодого

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  2. spartan 26.03.2018 10:34 # spartan
    давно пора. Кейта - Вернер - Аллисон и чемпионат можно не начинать
    машина

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  3. gringo1990 26.03.2018 10:32 # gringo1990
    Купите Марата плиз

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  4. budun 26.03.2018 10:29 # budun
    норм.

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  5. sausage 26.03.2018 10:26 # sausage
    Жаль Ингса сплавлять, так и не дав ему раскрыться, но Вернер походу топчик реально, и ему пока ещё 22. Вот только не слишком ли много атакеров?

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  6. chelsealondon 26.03.2018 09:44 # chelsealondon
    Топарь жуткий кстати...

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  7. charlton 26.03.2018 09:34 # charlton
    нафиг ему ливерка, в баварию пойдет

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  8. rap-woiska 26.03.2018 09:25 # rap-woiska
    Казаха тогда куда?

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  9. rentv 26.03.2018 09:16 # rentv
    Но если в центр никого не купить, то хуй че из этого выйдет.

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  10. j-silver 26.03.2018 09:15 # j-silver
    топарь, десятку положит

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  11. rentv 26.03.2018 09:15 # rentv
    Бизнес jet

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  12. dred 26.03.2018 09:14 # dred
    Солидная сумма

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