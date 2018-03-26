Миньоле хочет сражаться за свое будущее в "Ливерпуле"

Голкипер "Ливерпуля" Симон Миньоле заявил, что по-прежнему настроен сражаться за свое будущее в мерсисайдском клубе.

Свой последний матч Миньоле провел еще 27 января, когда "красные" проиграли "Вест Бромвичу" в Кубке Англии со счетом 2:3. С тех пор главный тренер Юрген Клопп доверяет защищать ворота Лориса Кариусу.



30-летний бельгиец не скрывает, что ему непривычно находиться на лавке, однако он не чувствует, что единственное решение его ситуации — это уход с "Энфилда".



"Нет. Единственное, что ты пытаешься сделать — каждый раз в время тренировок стараться показать, что ты готов для шанса, когда бы он ни предоставился".



"Конечно, в такой ситуации никогда не бывает легко, прежде в своей карьере я еще никогда не сидел на лавке, но так получилось, и ты лишь можешь постараться это изменить, хотя это и непросто".



"Я уже несколько раз разговаривал с тренером, и мы обсудили кучу вещей. Я всегда открыт к диалогу, как открыт и он, вы же знаете его, однако сейчас не время и не место, чтобы касаться темы возможного ухода", — цитирует Миньоле Sky Sports.