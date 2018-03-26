Дрогба: "Погба очень нравится Моуриньо"

Поль Погба и Жозе Моуриньо Бывший нападающий "Челси" Дидье Дрогба заявил, что за отношения главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо и полузащитника Поля Погба не стоит переживать.

В последние недели Моуриньо нередко оставляет Погба вне стартового состава, а также на публику критикует своего подопечного. В прессе даже появились слухи, что Жозе планирует продать Поля — или Поль сам готов покинуть "Олд Траффорд".

Однако Дрогба, работавший с Моуриньо на протяжении многих лет в "Челси", не верит в эти слухи. Дидье считает, что португалец столь суров с Погба, поскольку по-настоящему переживает за Поля.

"Между нами не раз накалялись отношения, однако Жозе никогда не будет атаковать людей, которые ему не нравятся. Поль ему очень нравится. Именно поэтому он наделяет его большой ответственностью", — сообщил Дрогба Telefoot.



Метки Дрогба, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Погба

Автор mihajlo   

Дата 26.03.2018 08:00

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Последние комментарии:




  1. nacmen 26.03.2018 08:27 # nacmen
    Значит , к Венгеру Моуриньо тоже не равнодушен , поскольку всегда его атакует.

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  2. antiterror 26.03.2018 08:03 # antiterror
    Бьет — значит любит!

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