Роджерс пожаловался, что его ценили не так, как Клоппа

Главный тренер "Селтика" Брендан Роджерс посетовал, что к нему, как к британскому специалисту, было предвзятое отношение в период его работы с "Ливерпулем".

Именно при Роджерсе в 2014 году "красные" были как никогда близки к своему первому чемпионскому титулу за почти четверть века. Однако успехи той команды во многом объясняли не тактической прозорливостью Роджерса, а гением нападающего Луиса Суареса.



Брендан считает такое отношение к себе несправедливым и считает, что иностранных специалистов, включая нынешнего рулевого "Ливерпуля" Юргена Клоппа, публика ценит гораздо выше.



"Люди говорили: "Ну, ведь у них был Луис Суарес". Я же думал, это очень неуважительно, особенно по отношению к остальным игрокам, потому что мы создали команду. Это была одна команда с общим мозгом".



"Луис был фокусной точкой команды, но он и сам скажет вам, что не смог бы добиться того, чего добился, без помощи остальных".



"Сравните, что говорилось про меня и что могло говориться про иностранных тренеров — например, про Маурисио Почеттино, который великолепно трудится в "Тоттенхэме", но про которого не говорят: "Это все благодаря Харри Кейну".



"То же самое с Юргеном Клоппом в "Ливерпуле", учитывая вклад Мо Салаха. В этом отношении британские тренеры всегда бывают ущемлены", — сообщил Роджерс Daily Mail.