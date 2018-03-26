Куртуа хочет определиться со своим будущим до ЧМ-2018
Голкипер "Челси" Тибо Куртуа заявил, что надеется определиться со своим будущим перед отъездом на Чемпионат Мира в России, до вступления в заключительный год по действующему контракту.
Игрок сборной Бельгии до сих пор не согласился продлить сотрудничество с "синими", хотя те готовы увеличить его зарплату за пределы 200 тысяч фунтов в неделю. Эта ситуация привлекла внимание таких клубов, как "Реал" и ПСЖ.
Однако 25-летний голкипер сам не рад постоянным спекуляциям относительно своего будущего. Как только сезон закончится, Тибо надеется принять решение о своей дальнейшей судьбе.
"Если я отправлюсь на Чемпионат Мира с четким пониманием того, подпишу я новый контракт или подожду еще год, тогда смогу очистить свою голову для выступления на турнире".
"Я по-прежнему горжусь, что играю за "Челси", и хочу добиваться успеха. У меня остается один год по контракту, и мне хорошо в "Челси". В конце сезона мы сядем вместе и определимся, каким мы видим будущее. Я знаю, что буду в "Челси" в следующем году", — сообщил Куртуа Sporza.
26.03.2018 06:00
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бизнес кар
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Пускай сваливает... надо же пенсам держать такую cвoлoчь у себя в команде
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Он вроде говорил что ему хорошо в мадриде. Вот и результат
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Пoдзaeбал
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