Куртуа хочет определиться со своим будущим до ЧМ-2018

Голкипер "Челси" Тибо Куртуа заявил, что надеется определиться со своим будущим перед отъездом на Чемпионат Мира в России, до вступления в заключительный год по действующему контракту.

Игрок сборной Бельгии до сих пор не согласился продлить сотрудничество с "синими", хотя те готовы увеличить его зарплату за пределы 200 тысяч фунтов в неделю. Эта ситуация привлекла внимание таких клубов, как "Реал" и ПСЖ.



Однако 25-летний голкипер сам не рад постоянным спекуляциям относительно своего будущего. Как только сезон закончится, Тибо надеется принять решение о своей дальнейшей судьбе.



"Если я отправлюсь на Чемпионат Мира с четким пониманием того, подпишу я новый контракт или подожду еще год, тогда смогу очистить свою голову для выступления на турнире".



"Я по-прежнему горжусь, что играю за "Челси", и хочу добиваться успеха. У меня остается один год по контракту, и мне хорошо в "Челси". В конце сезона мы сядем вместе и определимся, каким мы видим будущее. Я знаю, что буду в "Челси" в следующем году", — сообщил Куртуа Sporza.