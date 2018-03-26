Фабрегас открыт к возвращению в "Арсенал" в качестве тренера

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас заявил, что открыт к возвращению в "Арсенал" в качестве тренера.

В период с 2003 по 2011 Фабрегас сыграл 300 матчей за "канониров", а также на протяжении почти трех сезонов носил капитанскую повязку.



Достоверно известно, что Сеск был готов вернуться на "Эмирейтс" еще в 2014 году, не сумев заиграть в "Барселоне", однако главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер, изрядно потратившись на Месута Озила, отказался принять Фабрегаса обратно.



Тем не менее, 30-летний испанец не затаил обиду на клуб, в котором он сделал себе имя. Фабрегас допускает, что в будущем судьба еще сведет его с "Арсеналом".



"Ты бы вернулся в "Арсенал" в качестве тренера в будущем, будь у тебя такая возможность? Конечно", — написал Фабрегас в Твиттере.



В воскресной сессии вопросов и ответов Сеск также назвал самый запоминающийся гол в своей карьере, вспомнив о результативном ударе за "Арсенал" в дерби против "Тоттенхэма" в 2009 году.



"Сложно выбрать, но, наверное, это гол против "шпор", сразу после того как мы открыли счет. Удивительный момент/ощущение", — сообщил Фабрегас.