"Ливерпуль" готов наградить Салаха новым контрактом

Боссы "Ливерпуля" готовы наградить нападающего Мохамеда Салаха за выдающийся сезон, увеличив зарплату игрока сборной Египта до 200 тысяч фунтов в неделю.

После своего переезда на "Энфилд" из "Ромы" прошлым летом Салах забил уже 36 голов и в данный момент возглавляет бомбардирскую гонку Премьер-Лиги.



По слухам, своей впечатляющей игрой Мохамед привлек интерес таких клубов, как "Реал", "Барселона" и ПСЖ. Однако Daily Mirror стало известно, что Салах уже сообщил своим друзьям о планах остаться в "Ливерпуле".



Не столько интерес других клубов, сколько желание наградить игрока за продемонстрированный прогресс подстегивает руководство "красных" к тому, чтобы предложить Салаху новый контракт на улучшенных условиях.



По информации издания, "Ливерпуль" готов к тому, чтобы повысить зарплату 25-летнего египтянина до 200 тыс. фунтов в неделю — кстати, столько же требует и полузащитник Эмре Джан, чье соглашение истекает в конце сезона.