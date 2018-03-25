"Ливерпуль" готов наградить Салаха новым контрактом

Мохамед Салах Боссы "Ливерпуля" готовы наградить нападающего Мохамеда Салаха за выдающийся сезон, увеличив зарплату игрока сборной Египта до 200 тысяч фунтов в неделю.

После своего переезда на "Энфилд" из "Ромы" прошлым летом Салах забил уже 36 голов и в данный момент возглавляет бомбардирскую гонку Премьер-Лиги.

По слухам, своей впечатляющей игрой Мохамед привлек интерес таких клубов, как "Реал", "Барселона" и ПСЖ. Однако Daily Mirror стало известно, что Салах уже сообщил своим друзьям о планах остаться в "Ливерпуле".

Не столько интерес других клубов, сколько желание наградить игрока за продемонстрированный прогресс подстегивает руководство "красных" к тому, чтобы предложить Салаху новый контракт на улучшенных условиях.

По информации издания, "Ливерпуль" готов к тому, чтобы повысить зарплату 25-летнего египтянина до 200 тыс. фунтов в неделю — кстати, столько же требует и полузащитник Эмре Джан, чье соглашение истекает в конце сезона.



Метки контракты, Ливерпуль, Салах

Автор mihajlo   

Дата 25.03.2018 22:00

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  1. scouser2005 25.03.2018 22:11 # scouser2005
    Давайте награждайте уже. И добавьте от меня + 5000 за каждый следующий гол в АПЛ и + 20000 за гол в ЛЧ.

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  2. daikirai 25.03.2018 22:11 # daikirai
    В случае ливерпуля нужно употреблять не наградить, а отяготить

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  3. gerrard08 25.03.2018 22:06 # gerrard08
    Абсолютно заслуженно. Можно еще плюшек разных добавить в контракт.

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