Лемар жалеет, что не смог перейти в "Арсенал" или "Ливерпуль"

Атакующий полузащитник "Монако" Тома Лемар выразил разочарование по поводу сорвавшегося переезда в Премьер-Лигу прошлым летом.

Достоверно известно, что прошлым летом приобрести Лемара пытались "Арсенал" и "Ливерпуль", однако "Монако" наотрез отказался отпускать свою звезду под занавес трансферного окна.



И хотя этот сезон 22-летний игрок сборной Франции проводит не так убедительно, как предыдущий, Тома надеется, что интерес к его персоне со стороны английских грандов будет возобновлен.



"Жалею ли я? Возможно. Я был слегка расстроен. Но когда все кончено, значит кончено, и я уже не думаю об этом".



"Я продолжу упорно трудиться, чтобы в конце концов эти клубы вернулись за мной в следующее трансферное окно. Я открыт ко всем предложениям. Я футболист, и я люблю футбол. Я не закрываю ни перед кем дверь", — сообщил Лемар Telefoot.