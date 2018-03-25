Гомес возвращается в "Ливерпуль" с травмой

Защитник "Ливерпуля" Джо Гомес покинул расположение сборной Англии из-за травмы лодыжки.

Это повреждение 20-летний Гомес получил в товарищеском матче против Голландии в пятницу вечером. Джо пришлось досрочно покинуть поле по ходу встречи, которая завершилась победой англичан 0:1.



Обследование, проведенное медиками после возвращения команды "трех львов" домой, показало, что Джо не успеет восстановиться к поединку с Италией во вторник.



В итоге тренерский штаб сборной во главе с Гаретом Саутгейтом принял решение отпустить Гомеса в расположение клуба. Врачи "Ливерпуля" осмотрят Джо более детально и уже определятся со сроками возвращения в строй.