Гомес возвращается в "Ливерпуль" с травмой

Джо Гомес Защитник "Ливерпуля" Джо Гомес покинул расположение сборной Англии из-за травмы лодыжки.

Это повреждение 20-летний Гомес получил в товарищеском матче против Голландии в пятницу вечером. Джо пришлось досрочно покинуть поле по ходу встречи, которая завершилась победой англичан 0:1.

Обследование, проведенное медиками после возвращения команды "трех львов" домой, показало, что Джо не успеет восстановиться к поединку с Италией во вторник.

В итоге тренерский штаб сборной во главе с Гаретом Саутгейтом принял решение отпустить Гомеса в расположение клуба. Врачи "Ливерпуля" осмотрят Джо более детально и уже определятся со сроками возвращения в строй.




Метки Гомес, Ливерпуль, сборная Англии, травмы

Автор foxmcfc   

Дата 25.03.2018 20:00

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