Венгер пожаловался на возрастную дискриминацию

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что становится жертвой дискриминации по возрастному признаку.

68-летний француз является самым возрастным и самым опытным тренером в Премьер-Лиге, однако многие болельщики "канониров" откровенно завидуют молодым и энергичным специалистам в других клубах, считая, что методы Венгера уже устарели.



Сам Арсен уверен, что его почтенный по футбольным меркам возраст является одной из причин спекуляций относительно его будущего. Однако Венгер старается игнорировать внешний шум.



"Послушайте, когда ты в возрасте, то сосредоточен на том, чтобы добиваться успеха со своим клубом, игнорируя все остальное".



"Чем старше становишься, тем сильнее возрастная дискриминация. Если результаты недостаточно хороши, тебе приходится иметь дело с последствиями, и я готов это принять".



"Вообще, мне довольно сложно смириться, когда постоянно идут разговоры о том, как долго ты находишься в клубе, насколько ты стар. Но я готов принять остальное, ведь я публичная персона и должен обеспечивать результаты. Я принимаю, что меня судят на основе результатов", — сообщил Венгер beIN Sports.