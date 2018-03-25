Сон считает Кейна "лучшим игроком в мире"

Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хен Мин заявил, что считает своего одноклубника Харри Кейна "лучшим игроком в мире".

24-летний Кейн великолепно проводит этот сезон, забив 35 голов за "шпор". Две недели назад против "Борнмута" Харри получил травму связок лодыжки, что стало большим ударом как по "Тоттенхэму", так и по сборной Англии.



В отсутствие Кейна повышенная нагрузка ляжет на Сона, который просит не сравнивать себя с партнером по команде, но надеется не подвести.



"Конечно, Харри Кейн очень важен для сборной Англии, потому что он лучший игрок в мире".



"Это футбол, и здесь иногда случаются травмы, однако мы, "Тоттенхэм", должны продолжать играть без Харри. Очень грустно, что мы его потеряли, но другие игроки должны быть готовы его подменить. Я не Харри, я игрок другого типа, однако я стараюсь стать лучше каждый день. Это хорошая возможность чего-нибудь добиться".



"За два с половиной года в "Тоттенхэме" я многое доказал. Я получаю большое удовольствие от игры здесь, и я очень счастлив, потому что команда упорно трудится, и это то, чего я хочу", — сообщил Кейн Sky Sports.