Сон считает Кейна "лучшим игроком в мире"

Харри Кейн и Сон Хен Мин Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хен Мин заявил, что считает своего одноклубника Харри Кейна "лучшим игроком в мире".

24-летний Кейн великолепно проводит этот сезон, забив 35 голов за "шпор". Две недели назад против "Борнмута" Харри получил травму связок лодыжки, что стало большим ударом как по "Тоттенхэму", так и по сборной Англии.

В отсутствие Кейна повышенная нагрузка ляжет на Сона, который просит не сравнивать себя с партнером по команде, но надеется не подвести.

"Конечно, Харри Кейн очень важен для сборной Англии, потому что он лучший игрок в мире".

"Это футбол, и здесь иногда случаются травмы, однако мы, "Тоттенхэм", должны продолжать играть без Харри. Очень грустно, что мы его потеряли, но другие игроки должны быть готовы его подменить. Я не Харри, я игрок другого типа, однако я стараюсь стать лучше каждый день. Это хорошая возможность чего-нибудь добиться".

"За два с половиной года в "Тоттенхэме" я многое доказал. Я получаю большое удовольствие от игры здесь, и я очень счастлив, потому что команда упорно трудится, и это то, чего я хочу", — сообщил Кейн Sky Sports.



Метки Кейн, Сон, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 25.03.2018 18:00

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  1. liver-red-son 25.03.2018 18:38 # liver-red-son
    ...после Салах в конечно же

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  2. toha-bludsikir 25.03.2018 18:37 # toha-bludsikir
    смешно читать ))

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  3. scouser2005 25.03.2018 18:07 # scouser2005
    Петух хвалит петуха ))

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