Голкипер "Челси" Тибо Куртуа рискует пропустить дерби с "Тоттенхэмом", досрочно вернувшись из сборной Бельгии с травмой задней поверхности бедра.

Перед самым международным перерывом Куртуа пропустил матч 1/4 финала Кубка Англии в гостях у "Лестера", а главный тренер "синих" Антонио Конте объяснил отсутствие своего первого номера проблемой мышечного характера.



Тем не менее, Тибо получил вызов от Роберто Мартинеса в бельгийскую сборную. В национальной команде надеялись, что 25-летний бельгиец успеет восстановиться к товарищескому матчу против Саудовской Аравии во вторник.



Однако спустя несколько дней наблюдений стало понятно, что повреждение Куртуа несколько серьезнее. Таким образом, сообщает Sky Sports, Тибо покинул лагерь сборной и вернулся в свой клуб, где и продолжит реабилитацию.



Одновременно с этим возникает вопрос, успеет ли Куртуа восстановиться к дерби с "Тоттенхэмом" на "Стэмфорд Бридж" в следующее воскресенье. Это будет невероятно важный матч для подопечных Конте, ведь именно "шпоры" замыкают топ-4 Премьер-Лиги, куда "синие" отчаянно стремятся попасть.



Добавим, на текущей неделе досрочно вернулся в "Челси" и защитник Андреас Кристесен, которого датчане отпустили домой по причине утомления.