Пирес и Юнгберг советовали Жиру перейти в "Челси"

Фредди Юнгберг и Робер Пирес Нападающий Оливье Жиру признался, что легенды "Арсенала" Робер Пирес и Фредди Юнгберг повлияли на его решение отправиться в "Челси" в январе.

В заключительный день зимнего трансферного окна Жиру все-таки сменил один лондонский клуб на другой, надеясь обрести регулярную игровую практику и не остаться без поездки на Чемпионат Мира в России.

И хотя пока 31-летний француз забил только один гол за "синих", Оливье верит, что стиль команды Антонио Конте отлично ему подходит. В этом его убедили некоторые из авторитетных людей в футболе.

"Некоторые футбольные легенды вроде моего друга Робера Пиреса и Фредди Юнгберга, а также некоторые из бывших игроков "Челси" говорили мне, что стиль "Челси" подходит для меня".

"Челси" всегда играет с большим центральным нападающим, на которого часто следуют передачи с фланга".

"Челси" играет по расстановке, которая позволяет тебе взаимодействовать как с фланговыми игроками, так и с 10-ми номерами. Все они адресуют свои передачи на центрального нападающего в соответствии с требованиями тренера", — цитирует Жиру Daily Star.



Метки Арсенал, Жиру, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.03.2018 16:00

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Последние комментарии:




  1. blueswin 25.03.2018 16:56 # blueswin
    что то про Санчеса даже меньше новостей чем про Жиру

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  2. stevens 25.03.2018 16:13 # stevens
    Другими словами, два пидорка советовали третьему пидорку сменить один пидорский клуб на другой.

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