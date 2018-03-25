Пирес и Юнгберг советовали Жиру перейти в "Челси"

Нападающий Оливье Жиру признался, что легенды "Арсенала" Робер Пирес и Фредди Юнгберг повлияли на его решение отправиться в "Челси" в январе.

В заключительный день зимнего трансферного окна Жиру все-таки сменил один лондонский клуб на другой, надеясь обрести регулярную игровую практику и не остаться без поездки на Чемпионат Мира в России.



И хотя пока 31-летний француз забил только один гол за "синих", Оливье верит, что стиль команды Антонио Конте отлично ему подходит. В этом его убедили некоторые из авторитетных людей в футболе.



"Некоторые футбольные легенды вроде моего друга Робера Пиреса и Фредди Юнгберга, а также некоторые из бывших игроков "Челси" говорили мне, что стиль "Челси" подходит для меня".



"Челси" всегда играет с большим центральным нападающим, на которого часто следуют передачи с фланга".



"Челси" играет по расстановке, которая позволяет тебе взаимодействовать как с фланговыми игроками, так и с 10-ми номерами. Все они адресуют свои передачи на центрального нападающего в соответствии с требованиями тренера", — цитирует Жиру Daily Star.