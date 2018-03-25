"Эвертон" запланировал приобретение Смоллинга

Крис Смоллинг "Эвертон" рассматривает вариант с покупкой центрального защитника Криса Смоллинга, от которого грядущим летом готов отказаться "Манчестер Юнайтед".

Действующий контракт 28-летнего Смоллинга истекает уже в конце следующего сезона, однако клуб с "Олд Траффорд" еще не вступал в переговоры с защитником насчет нового соглашения.

Известно, что рулевой МЮ Жозе Моуриньо рассчитывает приобрести нового защитника в летнее трансферное окно. Если португалец провернет сделку, на будущем Смоллинга в клубе будет поставлен крест.

Как сообщает Daily Mirror, на этот случай "Эвертон" уже прорабатывает вариант с покупкой Криса. Мерсисайдский клуб видит в защитнике замену для стареющих Фила Ягиелки и Эшли Уильямса.




Метки Манчестер Юнайтед, Смоллинг, Эвертон

Автор foxmcfc   

Дата 25.03.2018 15:00

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  1. myst5 25.03.2018 15:09 # myst5
    Этот парень выигрывал примьер лигу будучи основным защитником так что странно его продавать

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