Варди выйдет в старте сборной Англии на матч против Италии
Нападающий "Лестера" Джейми Варди станет одним из нескольких игроков сборной Англии, которые получат свой шанс в товарищеском матче против Италии во вторник вечером.
Заменив Маркуса Рэшфорда на 68-й минуте победного для англичан матча против сборной Голландии в минувшую пятницу (0:1), Варди не совершил ни одного касания мяча на поле. Как затем признался Джейми, с ним подобное случилось впервые.
"Нет! Наверное, такого никогда не случалось со мной прежде, но я много бегал. Я вышел на поле в тот момент, когда мы пытались вернуть себе мяч. Будучи нападающим, иногда ты должен жертвовать собой. Мы просто хотели атаковать всей командой и обороняться всей командой, поэтому мне также приходилось помогать полузащите", — говорил Варди.
Тем не менее, этот курьез не смутил главного тренера англичан Гарета Саутгейта, который планирует выпустить 31-летнего Варди с первых минут на "Уэмбли".
Как утверждает The Guardian, Саутгейт произведет целый ряд перестановок в составе. Также шанс проявить себя, помимо Варди, должны получить Джек Бутланд, Эрик Дайер и Деле Алли.
25.03.2018 14:00
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