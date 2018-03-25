Мойес останется в "Вест Хэм", если клуб избежит вылета из Премьер-Лиги

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес останется в лондонском клубе, если сумеет сохранить "молотобойцев" в Премьер-Лиге.

После неутешительного поражения от "Бернли" 0:3 лондонцев отделяют всего два очка от зоны вылета. Положение "Вест Хэма" усугубляется конфликтом клуба с болельщиками.



Тем не менее, Мойес получит еще один сезон, если сможет удержать клуб в Премьер-Лиге. Более того, Дэвид уже прорабатывает летние трансферы, и это еще один намек на то, что владельцы доверяют 54-летнему шотландцу.



Как сообщает Daily Mirror, Мойес не растерял поддержку со стороны Дэвида Салливана и Дэвида Голда, а в случае выполнения задачи получит приличный бюджет на обновление состава.