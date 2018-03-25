Райола назвал Гвардиолу трусом и псом

Агент Мино Райола, представляющий интересы полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, пустился в оскорбления, назвав тренера "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолу трусом и псом.

Райолу связывают далеко не лучшие отношения с Гвардиолой еще с тех пор, как Пеп не поладил со Златаном Ибрагимовичем – одним из самых звездных клиентов Мино – во время совместного пребывания в "Барселоне".



Райола не отрицает, что испанец остается лучшим тренером мира и добивается больших успехов в Англии. Однако дружить с Гвардиолой агент не собирается — у Мино накопились серьезные претензии к человеческим качествам Пепа.



"Он великолепный тренер, но как человек полный ноль. Он трус, пес. Гвардиола ведет себя как классический священник: "Делайте все, как я сказал – и не делайте то, о чем я вас не прошу".



"Если "Манчестер Сити" выиграет Лигу Чемпионов в этом сезоне, это подчеркнет то, что он остается хорошим тренером. Но, если честно, я его просто ненавижу", - приводит слова Райолы Daily Mirror.