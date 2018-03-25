Райола назвал Гвардиолу трусом и псом
Агент Мино Райола, представляющий интересы полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, пустился в оскорбления, назвав тренера "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолу трусом и псом.
Райолу связывают далеко не лучшие отношения с Гвардиолой еще с тех пор, как Пеп не поладил со Златаном Ибрагимовичем – одним из самых звездных клиентов Мино – во время совместного пребывания в "Барселоне".
Райола не отрицает, что испанец остается лучшим тренером мира и добивается больших успехов в Англии. Однако дружить с Гвардиолой агент не собирается — у Мино накопились серьезные претензии к человеческим качествам Пепа.
"Он великолепный тренер, но как человек полный ноль. Он трус, пес. Гвардиола ведет себя как классический священник: "Делайте все, как я сказал – и не делайте то, о чем я вас не прошу".
"Если "Манчестер Сити" выиграет Лигу Чемпионов в этом сезоне, это подчеркнет то, что он остается хорошим тренером. Но, если честно, я его просто ненавижу", - приводит слова Райолы Daily Mirror.
25.03.2018 12:00
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Нахуя это тут ? Очень "интересно" знать мнение обиженного дебила , которому как агенту было бы полезно засунуть свое раздутое чсв в жопу и не гнать на одного из лучшего тренеров мира. Потому как его клиентам , путь в лучший футбол в Англии теперь закрыт. Короче, новость говно, автор мудак. Лучше бы лишний раз написали о весенних обострениях Жозе... и о том как Мю гниет изнутри )
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Никто и не сомневался что Лысый пес смердячий, с такими деньгами любой бомжара сможет тренировать
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Да как этот Гвардиола посмел тренировать, ух мудак !
Вот Райола да, доить футбольные клубы, игроков, строить козни - это прерогатива высшего общества.
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