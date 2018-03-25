Нападающий "Боруссии" Мичи Батшуайи не знает, где продолжит карьеру - в "Челси", Дортмунде или каком-либо другом клубе.

Отправившись в аренду в зимнее трансферное окно, Батшуайи немедленно адаптировался к Бундеслиге и уже наколотил восемь голов за "Боруссию" в 11 матчах.



Боссы дортмундского клуба сомневаются, что им удастся заполучить нападающего, чья стоимость резко возросла после такого отрезка. Сам бельгиец тоже не знает, где будет выступать в следующем сезоне.



"Я пережил непростой отрезок в "Челси", поэтому хорошо, что мне удалось вернуться. Теперь вы видите настоящего Батшуайи! Меня хорошо приняли в Дортмунде, но давайте оставим все разговоры о будущем. Лучше насладиться моментом".



"Самое главное, что я чувствую любовь и доверие: местные болельщики оказывают невероятную поддержку, тут всегда собирается полный стадион. Я не ожидал, что так начну и так быстро адаптируюсь к команде", - сообщил Батшуайи Goal.