Тухель отказал "Баварии" и общается с "Арсеналом"

Бывший наставник дортмундской "Боруссии" Томас Тухель отверг возможность возглавить "Баварию" и теперь ведет переговоры с "Арсеналом".

Как утверждает немецкое издание Bild, Тухель был приоритетным вариантом клуба из Мюнхена на замену Юппу Хайнкесу, который временно вернулся на тренерский мостик по ходу этого сезона, но не планирует оставаться на следующий год.



Однако 44-летний Тухель не проявил интереса к работе в "Баварии". Более того, сообщается, что Томас уже общается с "Арсеналом" о том, чтобы стать преемником для Арсена Венгера, под руководством которого "канониры" рискуют второй сезон подряд не попасть в топ-4 Премьер-Лиги.



Тем не менее, говорить о скором приходе Тухеля на "Эмирейтс" было бы преждевременно — Томас все еще открыт к другим вариантам, среди которых значатся "Челси" и ПСЖ, активно подыскивающие новых тренеров на следующий сезон.