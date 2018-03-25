Тухель отказал "Баварии" и общается с "Арсеналом"

Томас Тухель Бывший наставник дортмундской "Боруссии" Томас Тухель отверг возможность возглавить "Баварию" и теперь ведет переговоры с "Арсеналом".

Как утверждает немецкое издание Bild, Тухель был приоритетным вариантом клуба из Мюнхена на замену Юппу Хайнкесу, который временно вернулся на тренерский мостик по ходу этого сезона, но не планирует оставаться на следующий год.

Однако 44-летний Тухель не проявил интереса к работе в "Баварии". Более того, сообщается, что Томас уже общается с "Арсеналом" о том, чтобы стать преемником для Арсена Венгера, под руководством которого "канониры" рискуют второй сезон подряд не попасть в топ-4 Премьер-Лиги.

Тем не менее, говорить о скором приходе Тухеля на "Эмирейтс" было бы преждевременно — Томас все еще открыт к другим вариантам, среди которых значатся "Челси" и ПСЖ, активно подыскивающие новых тренеров на следующий сезон.



Метки Арсенал, Бавария, Тухель

Автор mihajlo   

Дата 25.03.2018 10:00

Количество просмотров Просмотров: 1064

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Последние комментарии:




  1. ganinilyha 25.03.2018 11:16 # ganinilyha
    Почему он ещё не тренирует команду из Бундеслиги 3?

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  2. irbis85 25.03.2018 10:23 # irbis85
    Ему 44???а так и не скажешь...от силы 36-37 на вид

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  3. zzspurs 25.03.2018 10:12 # zzspurs
    Будем надеться что венгер останется... лол

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  4. arsenallegend 25.03.2018 10:11 # arsenallegend
    Отличный вариант.Кстати,кто не в курсе,щелсе-пидоры!!!!Пользователь получил предупреждение

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