Райола: "Погба стоил все 200 миллионов фунтов"
Агент Мино Райола заявил, что "Ювентус продешевил, продав полузащитника Поля Погба в "Манчестер Юнайтед" всего за 100 миллионов фунтов.
Несмотря на то, что Погба испытывает серьезные проблемы после переезда на "Олд Траффорд", а в этом сезоне часто оказывается в запасе, Райола уверен считает, что "Юнайтед" должен был заплатить за француза в два раза больше.
"Если телевизионные права продолжают увеличиваться в цене, значит и актеры заслуживают более высоких гонораров. То же самое касается футбола".
"Посмотрите на трансфер Погба. "Манчестер Юнайтед" заплатил за него 100 миллионов фунтов, хотя должен был все 200. К счастью для них, только Поль мог решать, где будет играть в следующем сезоне благодаря пункту об отступных в своем контракте".
"Обычно клубы назначают свой ценник на игрока и стоят на своих изначальных требованиях. "Ювентус" не мог решать за Погба, иначе они могли бы продать его за 200 миллионов в "Реал". "Юнайтед" повезло – они сэкономили около 100 миллионов фунтов", - цитирует Райолу Daily Mirror.
25.03.2018 09:00
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