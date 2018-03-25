Алонсо: "Этот "Ливерпуль" может обыграть кого угодно"

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Хаби Алонсо уверен, что "красные" могут обыграть любой клуб – даже в Лиге Чемпионов.

После выхода "Ливерпуля" в четвертьфинал Лиги Чемпионов бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд выразил уверенность, что "красные" могут преодолеть весь путь до финала и даже выиграть турнир.



Аналогичного мнения придерживается Алонсо. По мнению бывшего полузащитника мерсисайдцев, "Ливерпулю" любой соперник по зубам — как в Англии, так и за ее пределами.



"Прямо сейчас они выглядят просто великолепно. Совсем скоро им предстоят матчи в Лиге Чемпионов, особенные матчи. И я думаю, что в своем нынешнем состоянии "Ливерпуль" может обыграть кого угодно.



"У "Манчестер Сити" другой стиль игры, но я уверен, что (Юрген) Клопп достучится до парней и заставит их сыграть так, как хочет. Я уже сгораю от нетерпения", - сообщил Алонсо ESPN.