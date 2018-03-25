Холдинг рассказал о роли Леманна в "Арсенале"

Защитник "Арсенала" Роб Холдинг рассказал, что Йенс Леманн стал очень важной фигурой в тренерском штабе "канониров".

Напомним, Леманн был голкипером "Непобедимых" в сезоне 2003/04. А перед началом этого сезона Йенс вернулся в лондонский клуб, став ассистентом главного тренера Арсена Венгера.



Бывший игрок сборной Германии, известный своей требовательностью к партнерам и вспыльчивым нравом, сохранил эти черты характера и в новой роли, и футболисты "Арсенала" это ценят.



"Йенс стал очень влиятельной фигурой с момента своего появления. Он очень требователен, и он не боится браться за грязную работу — он может подойти к тебе и отвесить подзатыльник".



"Затем после тренировки вы говорите об этом и находите общий язык. На следующий день жизнь продолжается, словно ничего и не произошло".



"Никто не держит никаких обид, и я думаю, это правильный способ выжать из меня максимум. В следствие этого ты становишься агрессивнее и требовательнее, а это необходимо для меня, чтобы стать классным центральным защитником", — сообщил Холдинг Sport360.