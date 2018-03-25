Джан требует от "Ливерпуля" 200 тысяч фунтов в неделю

Чтобы убедить Эмре Джана остаться в клубе, "Ливерпулю" придется повысить зарплату полузащитника до 200 тысяч фунтов в неделю.

Как известно, действующий контракт игрока сборной Германии по-прежнему истекает грядущим летом. Сам Эмре уже неоднократно говорил, что приостановил все переговоры с заинтересованными клубами — а также с "Ливерпулем" о новой сделке — и со своим будущим определится по окончании сезона.



По информации Daily Mirror, 24-летний Джан открыт к идее, чтобы остаться в команде Юргена Клопп. Однако для этого "красным" пришлось бы сделать Эмре самым высокооплачиваемым игроком в своей истории.



В данный момент "Ливерпуль" не готов удовлетворить запросы Джана по зарплате, и на "Энфилде" постепенно крепнет ощущение, что экс-полузащитник "Байера" покинет клуб, хотя стороны еще сядут за стол переговоров.



Добавим, среди главных претендентов на Джана значатся "Манчестер Сити" и "Ювентус".