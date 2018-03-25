ПСЖ начал переговоры с Антонио Конте

Антонио Конте ПСЖ начал переговоры с представителями Антонио Конте, надеясь переманить главного тренера "Челси" по окончании этого сезона.

Судьба нынешнего наставника парижан Унаи Эмери выглядит предрешенной после вылета в 1/8 финала Лиги Чемпионов. Как стало известно The Guardian, президент французского гранда Нассер Аль-Хелаифи уже вовсю ищет нового рулевого для своей звездной команды.

Сообщается, что Аль-Хелаифи составил шорт-лист из четырех кандидатов на замену Эмери. В этот список, помимо Конте, также вошли Жозе Моуриньо из "Манчестер Юнайтед", Диего Симеоне из "Атлетико" и Массимилиано Аллегри из "Ювентуса".

Проблема для ПСЖ состоит в том, что Моуриньо, Симеоне и Аллегри великолепно себя чувствуют в своих нынешних клубах, поэтому кандидатура Конте, который вот уже несколько месяцев враждует с руководством "синих", выделяется на фоне остальных.

По этой причине Антонио и стал первым, к кому обратились парижане. Клуб с "Парк де Пренс" обозначил свою заинтересованность в 48-летнем специалисте и выразил готовность увеличить его зарплату — с нынешних 9.5 до 10 миллионов фунтов в год.

Если Конте решит оставить свою работу на "Стэмфорд Бридж" по окончании сезона, заполучить его может попытаться и сборная Италии, однако предполагается, что сам Антонио хочет остаться в клубном футболе.

Ожидается, что дальнейшая судьба Конте прояснится в следующем месяце — в апреле боссы "Челси" должны будут обсудить сотрудничество с Антонио и определиться с планами на будущее.

Добавим, что отношения Конте с руководством "синих" сильно испортились прошлым летом, начиная с которого, Антонио регулярно демонстрирует свое разочарование трансферной политикой клуба и сетует на недостаточное усиление.



Метки Конте, ПСЖ, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.03.2018 00:05

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  1. budun 25.03.2018 00:39 # budun
    Глава футбольного отдела Bild: экс-тренер «Боруссии» Томас Тухель отказал «Баварии»

    Лютый тип.

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  2. budun 25.03.2018 00:38 # budun
    неймар аут значит.

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  3. ccchelsea 25.03.2018 00:36 # ccchelsea
    Хз почему, но чуйка что останется.

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  4. narcot 25.03.2018 00:22 # narcot
    лучше бы спасли помойку от португея

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  5. sj606 25.03.2018 00:05 # sj606
    прощай парик

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