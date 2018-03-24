Браво задумывается об уходе из "Сити"

Над "Манчестер Сити" нависла угроза лишиться своего запасного голкипера Клаудио Браво.

Перебравшись на "Этихад" летом 2016, Браво не воспользовался своим шансом стать первым номером горожан, поэтому перед началом этого сезона главный тренер Хосеп Гвардиола вновь вышел на трансферный рынок и купил еще одного голкипера в лице Эдерсона.



Инвестиция в Эдерсона оказался гораздо более успешной, и своей игрой в этом сезоне бразилец полностью оправдывает решение Гвардиолы перевести Браво в запас. Тем не менее, даже при дефиците игрового времени, Клаудио удалось проявить себя в Кубке Лиги.



Как стало известно Manchester Evening News от близкого к Браво источника, в данный момент чилиец, которому в апреле исполнится 35, решает, остаться ли в "Сити" на следующий сезон. Если Клаудио предпочтет уйти, то может обратить внимание на вариант с ПСЖ.



"Если Браво покинет Англию, то отправится в столь же важный клуб, как и "Сити", с претензиями на завоевание трофеев. В этом отношении ПСЖ выглядит очень привлекательно, потому что у них замечательный проект. Они давно следят за ним и в прошлом уже обращались к нему", — сообщил источник.