Уилшир возвращается в "Арсенал" с травмой колена

Полузащитник "Арсенала" Джек Уилшир не сыграет за сборную Англии против Италии во вторник вечером по причине травмы колена.

Напомним, 26-летний Уилшир пропустил выезд в Амстердам, где накануне подопечные Гарета Саутгейта одержали минимальную победу над сборной Голландии благодаря голу Джесси Лингарда.



Отсутствие "канонира" Саутгейт тогда объяснил мерой предосторожности из-за обострившихся проблем Джека с коленом, добавив, что здесь "ничего серьезного".



"Это не какая-то определенная травма — время от времени некоторые болячки напоминают о себе, но через пару дней все в порядке. Мы надеемся, что он восстановится довольно быстро. Эта давняя проблема, так что она не стала новостью для него. Он расстроен, что пропускает матч", — говорил Саутгейт.



К сожалению для англичан и самого Уилшира, проблема оказалось несколько серьезнее. Сегодня FA объявила, что Джек не останется на предстоящий матч, а вернется в свой клуб на реабилитацию — в отличие от защитника "Ливерпуля" Джо Гомеса, которому потребовалась вынужденная замена в начале поединка с голландцами.