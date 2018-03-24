Уилшир возвращается в "Арсенал" с травмой колена
Полузащитник "Арсенала" Джек Уилшир не сыграет за сборную Англии против Италии во вторник вечером по причине травмы колена.
Напомним, 26-летний Уилшир пропустил выезд в Амстердам, где накануне подопечные Гарета Саутгейта одержали минимальную победу над сборной Голландии благодаря голу Джесси Лингарда.
Отсутствие "канонира" Саутгейт тогда объяснил мерой предосторожности из-за обострившихся проблем Джека с коленом, добавив, что здесь "ничего серьезного".
"Это не какая-то определенная травма — время от времени некоторые болячки напоминают о себе, но через пару дней все в порядке. Мы надеемся, что он восстановится довольно быстро. Эта давняя проблема, так что она не стала новостью для него. Он расстроен, что пропускает матч", — говорил Саутгейт.
К сожалению для англичан и самого Уилшира, проблема оказалось несколько серьезнее. Сегодня FA объявила, что Джек не останется на предстоящий матч, а вернется в свой клуб на реабилитацию — в отличие от защитника "Ливерпуля" Джо Гомеса, которому потребовалась вынужденная замена в начале поединка с голландцами.
24.03.2018 21:00
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стекловата
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ары уже арбузы продают или рано еще, никто не знает?
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Дибала игрок лавки Ювентуса © безвизг
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Посмотрел видос от скай про путь Челси в ЛЧ 2012г, с интервью игроками ДД, ФЛ, ЭК, ПЧ и тд. Ну вот, и считаю этот путь самый эмоциональный, самый характерный, и самый интересный. Слить сезон и АВБ, взять КА и ЛЧ это сверхкруто. Кэмбэк против наполи, когда проиграли 3:1, и вырвать победу дома благодаря голам ДД, ДжейТи, Лэмпи не описать словами. Затем на изи не тратя много сил проходят бенфику. И вот снова они, лучший клуб мира на тот период - Барса. Второй по валидольности матчи Челси. Владея 82% мячом, не забитый 1х1 выход санчеса и отбор Лэмпи мяча у самого Месси, затем его передача на Рами и гол ДД - это все что нужно знать о первой игре против барсы. И тут ответка...снова Барсу тащат как могут, снова nuдовка гг-скамовская, думала помогла своей команде симуляцией после чего удалил ДжейТи, но не тут то было...пропустили не нужных 2 гола на нервяке...можно много писать об этом матче, но я и так написал докуя...после матчей с Наполи и Барсы я больше чем уверен, что все абсолютно все болельщики гг, скам, колбасные и тд были уверенны в победе Челси в финале, хоть и продолжали поливать говном в комментах. И тут ФИНАЛ в Мюнхене, против местной команды. И самый прикол в том, что когда был финал в Москве, там было все красное, дорожка, бейджики, баннеры, вывески, абсолютно все, а в мюнхене наоборот все синие, хотя команда местная использует в атрибутике красный цвет, будто так планировалось и так вышло... про финал писать не стоит, там ожидаемая победа Челси, даже всякие животные ритуалы предсказывали победу аристократов.
Хочу подытожить, что на мой взгляд сам путь Челси с 1/8 финала ЛЧ, самый лучший и интересный, даже победа Ливера в Стамбуле, победа манков над баварцами не дают таких эмоций как победа Челси в ЛЧ 2012года...
И стоит отметить, что Микел 1 ЛЧ - Погба 0!
Бертран 1 ЛЧ - Арсенал 0
Всем спасибо!
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Контрарио напоминает классического советского человека, пропитанного совковой пропагандой и потом от вспотевших яиц после бесконечных просмотров зомбоящика и ворчащего про загнивающий запад. Только как радикальному хохлу ему предписано рыпаться на Россию, Путина, обвинять соседей во всех смертных грехах и стелиться под запад.
Только социопат или замкнутый чел без друзей не оценит дополнительный повод собраться с кентами и бухнуть на природе с шашлычком (из собственного улова). Какой бы унылой ни была ловля, сам процесс отходит на второй план очень часто.
Короче, классический инет-умник в застенках.
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Новый контракт ему и копитанскую повязку
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Просто лемарс
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Ору.
Бля, где гритка, до сих пор с рыбалки не пришёл ((
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Печально. Но надеюсь, что сборная »не заметит потери бойца..».
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канонир
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Здоровья ему.
ps пора ему покинуть Арсенал и перебраться в Испанию
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