Уилшир возвращается в "Арсенал" с травмой колена

Джек Уилшир Полузащитник "Арсенала" Джек Уилшир не сыграет за сборную Англии против Италии во вторник вечером по причине травмы колена.

Напомним, 26-летний Уилшир пропустил выезд в Амстердам, где накануне подопечные Гарета Саутгейта одержали минимальную победу над сборной Голландии благодаря голу Джесси Лингарда.

Отсутствие "канонира" Саутгейт тогда объяснил мерой предосторожности из-за обострившихся проблем Джека с коленом, добавив, что здесь "ничего серьезного".

"Это не какая-то определенная травма — время от времени некоторые болячки напоминают о себе, но через пару дней все в порядке. Мы надеемся, что он восстановится довольно быстро. Эта давняя проблема, так что она не стала новостью для него. Он расстроен, что пропускает матч", — говорил Саутгейт.

К сожалению для англичан и самого Уилшира, проблема оказалось несколько серьезнее. Сегодня FA объявила, что Джек не останется на предстоящий матч, а вернется в свой клуб на реабилитацию — в отличие от защитника "Ливерпуля" Джо Гомеса, которому потребовалась вынужденная замена в начале поединка с голландцами.



Метки Арсенал, сборная Англии, травмы, Уилшир

Автор mihajlo   

Дата 24.03.2018 21:00

Количество просмотров Просмотров: 724

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Последние комментарии:




  1. novocaine 24.03.2018 22:39 # novocaine
    стекловата

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  2. jesus33 24.03.2018 22:31 # jesus33
    ары уже арбузы продают или рано еще, никто не знает?

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  3. spartan 24.03.2018 21:59 # spartan
    Дибала игрок лавки Ювентуса © безвизг

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  4. cfc000000 24.03.2018 21:55 # cfc000000
    Посмотрел видос от скай про путь Челси в ЛЧ 2012г, с интервью игроками ДД, ФЛ, ЭК, ПЧ и тд. Ну вот, и считаю этот путь самый эмоциональный, самый характерный, и самый интересный. Слить сезон и АВБ, взять КА и ЛЧ это сверхкруто. Кэмбэк против наполи, когда проиграли 3:1, и вырвать победу дома благодаря голам ДД, ДжейТи, Лэмпи не описать словами. Затем на изи не тратя много сил проходят бенфику. И вот снова они, лучший клуб мира на тот период - Барса. Второй по валидольности матчи Челси. Владея 82% мячом, не забитый 1х1 выход санчеса и отбор Лэмпи мяча у самого Месси, затем его передача на Рами и гол ДД - это все что нужно знать о первой игре против барсы. И тут ответка...снова Барсу тащат как могут, снова nuдовка гг-скамовская, думала помогла своей команде симуляцией после чего удалил ДжейТи, но не тут то было...пропустили не нужных 2 гола на нервяке...можно много писать об этом матче, но я и так написал докуя...после матчей с Наполи и Барсы я больше чем уверен, что все абсолютно все болельщики гг, скам, колбасные и тд были уверенны в победе Челси в финале, хоть и продолжали поливать говном в комментах. И тут ФИНАЛ в Мюнхене, против местной команды. И самый прикол в том, что когда был финал в Москве, там было все красное, дорожка, бейджики, баннеры, вывески, абсолютно все, а в мюнхене наоборот все синие, хотя команда местная использует в атрибутике красный цвет, будто так планировалось и так вышло... про финал писать не стоит, там ожидаемая победа Челси, даже всякие животные ритуалы предсказывали победу аристократов.

    Хочу подытожить, что на мой взгляд сам путь Челси с 1/8 финала ЛЧ, самый лучший и интересный, даже победа Ливера в Стамбуле, победа манков над баварцами не дают таких эмоций как победа Челси в ЛЧ 2012года...

    И стоит отметить, что Микел 1 ЛЧ - Погба 0!
    Бертран 1 ЛЧ - Арсенал 0


    Всем спасибо!

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  5. erevansky 24.03.2018 21:49 # erevansky
    Контрарио напоминает классического советского человека, пропитанного совковой пропагандой и потом от вспотевших яиц после бесконечных просмотров зомбоящика и ворчащего про загнивающий запад. Только как радикальному хохлу ему предписано рыпаться на Россию, Путина, обвинять соседей во всех смертных грехах и стелиться под запад.

    Только социопат или замкнутый чел без друзей не оценит дополнительный повод собраться с кентами и бухнуть на природе с шашлычком (из собственного улова). Какой бы унылой ни была ловля, сам процесс отходит на второй план очень часто.

    Короче, классический инет-умник в застенках.

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  6. meshuggah 24.03.2018 21:40 # meshuggah
    Новый контракт ему и копитанскую повязку

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  7. mancityman 24.03.2018 21:38 # mancityman
    Просто лемарс

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  8. webb 24.03.2018 21:37 # webb
    Ору.
    Бля, где гритка, до сих пор с рыбалки не пришёл ((

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  9. scouser2005 24.03.2018 21:22 # scouser2005
    Печально. Но надеюсь, что сборная »не заметит потери бойца..».

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  10. chr1s8rown 24.03.2018 21:21 # chr1s8rown
    канонир

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  11. wmrpkvhzeflbrmo 24.03.2018 21:20 # wmrpkvhzeflbrmo
    Здоровья ему.
    ps пора ему покинуть Арсенал и перебраться в Испанию

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