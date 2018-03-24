"Сити" хочет сохранить Фернандиньо после окончания карьеры

После завершения игровой карьеры полузащитнику "Манчестер Сити" Фернандиньо будет предложена руководящая должность в клубе с "Этихад".

Бразилец был неотъемлемой частью успехов "горожан" с 2013 года, когда перебрался на "Этихад" из "Шахтера". Совсем недавно Фернандиньо продлил контракт, который позволит ему остаться в "Сити" до 35 лет.



Как стало известно Manchester Evening News, "горожане" намерены удержать полузащитника и после завершения игровой карьеры. Как только Фернандиньо закончит играть, то сможет сесть в кресло руководителя.



По информации источника, главный тренер "Сити" Пеп Гвардиола благодарен опорнику за советы на трансферном рынке и помощь новичкам в адаптации к клубу и новой стране.



Сообщается, что Фернандиньо может пойти по пути бывшего игрока "Сити" Патрика Виейра, который после окончания карьеры получил тренерскую работу, а теперь возглавляет дочерний "Нью-Йорк Сити".