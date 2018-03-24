"Вест Хэм" готов принять в совет директоров представителя от фанатов

Чтобы наладить отношения с болельщиками своего клуба, совладелец "Вест Хэма" Дэвид Салливан выразил готовность пригласить в совет директоров представителя от фанатов.

Напомним, последний домашний матч "молотобойцев" — поражение 0:3 от "Бернли" — был омрачен массовыми беспорядками. Фанаты неоднократно прорывались на футбольное поле, а также едва не устроили штурм директорской ложи.



Самому Салливану тогда прилетело монетой по очкам. Он и его партнер Дэвид Голд были вынуждены срочно эвакуироваться с Лондонского стадиона, не дожидаясь финального свистка.



Случившееся заставило боссов "Вест Хэма" задуматься о повышении мер безопасности на домашних матчах. Также клуб пытается найти общий язык с протестной частью фанатов.



Как сообщает The Independent, Салливан и его сын Джек на этой неделе встречались с Ассоциацией болельщиков "Вест Хэма" West Ham United Independent Supporters Association (WHUISA), чей президент Марк Уолкер в очередной раз озвучил идею ввести в совет директоров клуба представителя от фанатов.



Утверждается, что Салливан позитивно отреагировал на это предложение. "Вест Хэм" продолжит диалог WHUISA, чтобы определить процедуры, по которым одним из боссов клуба станет человек, стоящий на страже интересов болельщиков.