Озил досрочно вернулся в "Арсенал"
Плеймейкер "Арсенала" Месут Озил досрочно вернулся в клуб, сыграв только один матч в составе сборной Германии.
Накануне вечером Озил провел все 90 минут в товарищеском матче с Испанией, который завершился вничью 1:1. Сразу после игры Месут покинул расположение национальной команды, сев на самолет до Лондона.
Главный тренер немцев Йоахим Лев посчитал, что участие Озила в следующем матче с Бразилией будет необязательным, и позволил плеймейкеру вернуться в клуб наряду с нападающим "Баварии" Томасом Мюллером.
Таким образом, у Месута будет целая неделя для подготовки к домашнему матчу Премьер-Лиги со "Стоуком", который пройдет 1 апреля на "Эмирейтс".
24.03.2018 18:00
Просмотров: 578
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Оформили возврат
(ответить)
Друзья.кто смотрел матч Германия Испания? Как озил в сборной играет то?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий