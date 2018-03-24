Озил досрочно вернулся в "Арсенал"

Плеймейкер "Арсенала" Месут Озил досрочно вернулся в клуб, сыграв только один матч в составе сборной Германии.

Накануне вечером Озил провел все 90 минут в товарищеском матче с Испанией, который завершился вничью 1:1. Сразу после игры Месут покинул расположение национальной команды, сев на самолет до Лондона.



Главный тренер немцев Йоахим Лев посчитал, что участие Озила в следующем матче с Бразилией будет необязательным, и позволил плеймейкеру вернуться в клуб наряду с нападающим "Баварии" Томасом Мюллером.



Таким образом, у Месута будет целая неделя для подготовки к домашнему матчу Премьер-Лиги со "Стоуком", который пройдет 1 апреля на "Эмирейтс".