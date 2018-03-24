Озил досрочно вернулся в "Арсенал"

Месут Озил Плеймейкер "Арсенала" Месут Озил досрочно вернулся в клуб, сыграв только один матч в составе сборной Германии.

Накануне вечером Озил провел все 90 минут в товарищеском матче с Испанией, который завершился вничью 1:1. Сразу после игры Месут покинул расположение национальной команды, сев на самолет до Лондона.

Главный тренер немцев Йоахим Лев посчитал, что участие Озила в следующем матче с Бразилией будет необязательным, и позволил плеймейкеру вернуться в клуб наряду с нападающим "Баварии" Томасом Мюллером.

Таким образом, у Месута будет целая неделя для подготовки к домашнему матчу Премьер-Лиги со "Стоуком", который пройдет 1 апреля на "Эмирейтс".




Метки Арсенал, Озил, сборная Германии

Автор foxmcfc   

Дата 24.03.2018 18:00

Количество просмотров Просмотров: 578

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. lfcynwa 24.03.2018 18:13 # lfcynwa
    Оформили возврат

    (ответить)

  2. unreal84 24.03.2018 18:11 # unreal84
    Друзья.кто смотрел матч Германия Испания? Как озил в сборной играет то?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: