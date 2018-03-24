Венгер не пытается склонить Уилшира к новому контракту капитанской повязкой

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что передача капитанской повязки Джеку Уилширу в недавнем матче с "Миланом" не была попыткой склонить полузащитника к новому контракту.

Как известно, контракт 26-летнего англичанина истекает уже в конце этого сезона. Сделанное клубом предложение о новой сделке не устроило Уилшира, и тот вполне может уйти с "Эмирейтс" свободным агентом.



В недавнем матче Лиги Европы против "Милана" Уилшир примерил капитанскую повязку, и болельщики увидели в этом намек, что таким образом Венгер пытается сохранить игрока. Казалось, Арсен дает понять, что Джек может стать его следующим капитаном, после завершения карьеры Пером Мертезакером, однако на самом деле в этом жесте не было никакого скрытого смысла.



"Нет, ничего такого не было. Это просто решение, основанное на том, что он практически родился в клубе, имеет здесь длинную историю и сильную связь с клубом. Он является своего рода лидером на поле благодаря настрою и тактическим знаниям".



"Джек Уилшир обладает большим мастерством. Помимо своих технических качеств, он сильная личность, он занимает правильное место на поле и теперь достаточно зрел, чтобы организовывать партнеров вокруг себя. Именно поэтому я наигрываю его в центре поля".



"Я просто учел его историю, тот факт, что он давно находится в клубе, его опыт и знания, поэтому и сделал его капитаном", — сообщил Венгер beIN Sports.