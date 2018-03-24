Сильва покинул расположение сборной Испании

Давид Сильва Капитан "Манчестер Сити" Давид Сильва досрочно покинул расположение сборной Испании по семейным обстоятельствам.

Вот уже три месяца подряд Сильва мотается между Манчестером и Валенсией, где с осложнениями родился его сын Матео: малыш появился на свет раньше сроков.

Проблемы в семье вмешались в планы сборной Испании. Отыграв товарищеский матч против Германии накануне вечером, сегодня Давид покинул расположение национальной команды и отправился к жене.

Есть вероятность, что Сильва пропустит не только ближайший матч испанцев с Аргентиной, но и встречу Премьер-Лиги с "Эвертоном" в следующие выходные.




Метки Манчестер Сити, Сильва

Автор foxmcfc   

Дата 24.03.2018 16:00

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