Компани надеется, что весь Манчестер поддержит "Сити" против "Ливерпуля"
Капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани надеется, что фанаты "Манчестер Юнайтед" тоже поддержат "горожан" в четвертьфинальных матчах Лиги Чемпионов с "Ливерпулем".
Компани уверен, что после вылета из Лиги Чемпионов фанаты МЮ пожелают аналогичной судьбы своим главным врагам из "Ливерпуля". Венсан надеется, что весь город поддержит "Сити" в четвертьфинале Лиги Чемпионов.
"Сейчас об этом говорят по всему городу. Лига Чемпионов – это всегда большое событие для Манчестера, и у меня складывается впечатление, что нас поддержат даже фанаты "Юнайтед", - сообщил Компани Daily Mirror.
24.03.2018 15:00
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Последние комментарии:
Ну в целом, он прав. ЛФК (в народе скузеры, портовые и т.д) более принципиальный соперник, нежели арабы. Так шта, да, не хотелось что бы, лфк дальше проходил. У арабов 0 лч, им еще пахать и пахать.
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и так половина фанов мю уже топят за мс
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А нам похуй, весь манчестер или только половина будет болеть против нас. Мужская или женская. Вас это не спасет. Лучше настраивайтесь получать удовольствие от изнасилования.
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фанаты мю будут болеть против победителя в 1/2
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Ваще пох на обоих, главное что бы в финал не вышли
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Вобще похуй на обоих, я за Севилью
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Для фанов МЮ, Ливерпуль является более принципиальным соперником нежели МС. Так что большая часть болел дьяволов будут за горожан.
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скорее Ливерпуль поддержу, чем этих. хотя играют хорошо, сволочи.
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