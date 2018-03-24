Компани надеется, что весь Манчестер поддержит "Сити" против "Ливерпуля"

Капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани надеется, что фанаты "Манчестер Юнайтед" тоже поддержат "горожан" в четвертьфинальных матчах Лиги Чемпионов с "Ливерпулем".

Компани уверен, что после вылета из Лиги Чемпионов фанаты МЮ пожелают аналогичной судьбы своим главным врагам из "Ливерпуля". Венсан надеется, что весь город поддержит "Сити" в четвертьфинале Лиги Чемпионов.



"Сейчас об этом говорят по всему городу. Лига Чемпионов – это всегда большое событие для Манчестера, и у меня складывается впечатление, что нас поддержат даже фанаты "Юнайтед", - сообщил Компани Daily Mirror.