Компани надеется, что весь Манчестер поддержит "Сити" против "Ливерпуля"

Венсан Компани Капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани надеется, что фанаты "Манчестер Юнайтед" тоже поддержат "горожан" в четвертьфинальных матчах Лиги Чемпионов с "Ливерпулем".

Компани уверен, что после вылета из Лиги Чемпионов фанаты МЮ пожелают аналогичной судьбы своим главным врагам из "Ливерпуля". Венсан надеется, что весь город поддержит "Сити" в четвертьфинале Лиги Чемпионов.

"Сейчас об этом говорят по всему городу. Лига Чемпионов – это всегда большое событие для Манчестера, и у меня складывается впечатление, что нас поддержат даже фанаты "Юнайтед", - сообщил Компани Daily Mirror.




Метки Компани, Манчестер Сити

Автор foxmcfc   

Дата 24.03.2018 15:00

Количество просмотров Просмотров: 838

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. hateciteh11 24.03.2018 16:14 # hateciteh11
    Ну в целом, он прав. ЛФК (в народе скузеры, портовые и т.д) более принципиальный соперник, нежели арабы. Так шта, да, не хотелось что бы, лфк дальше проходил. У арабов 0 лч, им еще пахать и пахать.

    (ответить)

  2. kos9k 24.03.2018 15:57 # kos9k
    и так половина фанов мю уже топят за мс

    (ответить)

  3. scouser2005 24.03.2018 15:43 # scouser2005
    А нам похуй, весь манчестер или только половина будет болеть против нас. Мужская или женская. Вас это не спасет. Лучше настраивайтесь получать удовольствие от изнасилования.

    (ответить)

  4. tursa 24.03.2018 15:29 # tursa
    фанаты мю будут болеть против победителя в 1/2

    (ответить)

  5. mazinho-united 24.03.2018 15:29 # mazinho-united
    Ваще пох на обоих, главное что бы в финал не вышли

    (ответить)

  6. mancunia-planet 24.03.2018 15:26 # mancunia-planet
    Вобще похуй на обоих, я за Севилью

    (ответить)

  7. diablo182 24.03.2018 15:25 # diablo182
    Для фанов МЮ, Ливерпуль является более принципиальным соперником нежели МС. Так что большая часть болел дьяволов будут за горожан.

    (ответить)

  8. insomniac 24.03.2018 15:06 # insomniac
    скорее Ливерпуль поддержу, чем этих. хотя играют хорошо, сволочи.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: