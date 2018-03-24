Саутгейт назвал Хендерсона лидером сборной Англии
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что капитан Джордан Хендерсон может повести за собой команду на Чемпионате Мира в России.
Накануне именно Хендерсон вывел англичан на товарищеский матч с Голландией, примерив капитанскую повязку. Со слов Саутгейта можно сделать вывод: эту роль Джордан исполнит и в России.
"Он обладает отличными лидерскими качествами и хорошо работает на команду. Сегодня Джордан три раза замечал, что голландцы поменяли схему, и после каждого подсказывал партнерам, как им теперь прессинговать".
"Он один из немногих парней, которые капитанят в своем клубе или просто выполняют лидерские функции. Ему комфортно в этой роли: он в первую очередь думает о команде и только потом о себе. Это важный атрибут для капитана", - цитирует Саутгейта Goal.
24.03.2018 14:00
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Милнер и Лаллана у нас тоже такие. Но кэп всегда один и Хэндо лучший.
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Щас местные эксперты расскажут, какой Хендерсон нулина и какой сам Саутгейт днарь, если про него такое говорит. Странно, как ещё Клоппа не обосрали, что он его тоже считает определяющим игроком команды.
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Игроки великого Ливерпуля тащат свои сборные, в то время как чмошники из Челси тянут свои сборные вниз. Чего только стоит вчерашний Виллиан, едва не привезший гол в свои ворота. Тем временем, вода мокрая, небо голубое, канониры - гомосексуалисты, мю - говно.
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Топчик. но хрустальный
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