Саутгейт назвал Хендерсона лидером сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что капитан Джордан Хендерсон может повести за собой команду на Чемпионате Мира в России.

Накануне именно Хендерсон вывел англичан на товарищеский матч с Голландией, примерив капитанскую повязку. Со слов Саутгейта можно сделать вывод: эту роль Джордан исполнит и в России.



"Он обладает отличными лидерскими качествами и хорошо работает на команду. Сегодня Джордан три раза замечал, что голландцы поменяли схему, и после каждого подсказывал партнерам, как им теперь прессинговать".



"Он один из немногих парней, которые капитанят в своем клубе или просто выполняют лидерские функции. Ему комфортно в этой роли: он в первую очередь думает о команде и только потом о себе. Это важный атрибут для капитана", - цитирует Саутгейта Goal.