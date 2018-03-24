Абрахэм хочет пробиться в основу "Челси"

Тэмми Абрахэм Нападающий "Суонси" Тэмми Абрахэм надеется попасть на Чемпионат Мира в Россию, после чего пробиться в основу "Челси".

20-летний Абрахэм забил семь голов за "Суонси" во всех турнирах, хотя даже не дорос до статуса основного нападающего "лебедей". Следующая цель Тэмми – поездка на Чемпионат Мира и борьба за место ведущего форварда в "Челси".

"Если я попаду в состав на Чемпионат Мира, то смогу открыть для себя дверь в "Челси". Мне нужно уверенно завершить сезон, побороться за место в сборной Англии, а затем сосредоточиться на "Челси".

"Я надеюсь, что мне удастся проявить себя там и построить успешную карьеру. Я играл за "Челси" с шести лет, и это остается моей мечтой", - цитирует Абрахэма Sky Sports.




Метки Абрахэм, Суонси, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 24.03.2018 13:00

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Последние комментарии:




  1. electric 24.03.2018 13:50 # electric
    Вполне реальные желания у шоколадки. Уровень практически не отличается.

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  2. mancunia-planet 24.03.2018 13:04 # mancunia-planet
    нуль полнейший, как раз уровень лебедей, какой там Челси

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