Абрахэм хочет пробиться в основу "Челси"
Нападающий "Суонси" Тэмми Абрахэм надеется попасть на Чемпионат Мира в Россию, после чего пробиться в основу "Челси".
20-летний Абрахэм забил семь голов за "Суонси" во всех турнирах, хотя даже не дорос до статуса основного нападающего "лебедей". Следующая цель Тэмми – поездка на Чемпионат Мира и борьба за место ведущего форварда в "Челси".
"Если я попаду в состав на Чемпионат Мира, то смогу открыть для себя дверь в "Челси". Мне нужно уверенно завершить сезон, побороться за место в сборной Англии, а затем сосредоточиться на "Челси".
"Я надеюсь, что мне удастся проявить себя там и построить успешную карьеру. Я играл за "Челси" с шести лет, и это остается моей мечтой", - цитирует Абрахэма Sky Sports.
24.03.2018 13:00
Просмотров: 446
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Вполне реальные желания у шоколадки. Уровень практически не отличается.
(ответить)
нуль полнейший, как раз уровень лебедей, какой там Челси
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий