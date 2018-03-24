Венгер знает, что Жиру не хотел уходить из "Арсенала"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что нападающий Оливье Жиру не хотел покидать "Эмирейтс", а его сердце по-прежнему принадлежит "канонирам".

Под занавес зимнего трансферного окна Жиру сменил "Арсенал" на "Челси". Такое решение Оливье принял после переезда на "Эмирейтс" бывшего нападающего "Боруссии" Пьера-Эмерик Обамеянга.



Венгер уверен, что только отсутствие игровой практики вынудило его земляка сменить один лондонский клуб на другой. Арсен считает, что сердце Жиру по-прежнему принадлежит "Арсеналу".



"Оливье остается "канониров". Карьера требовала от него перехода в другой клуб, но, думаю, сердцем он все-таки хотел остаться с нами".



"То же самое было с Тео Уолкоттом. Все наши фанаты знают, что Тео не хотел уходить, у него не было никаких проблем в коллективе – он только лишь хотел играть", - сообщил Венгер The Mirror.