Венгер знает, что Жиру не хотел уходить из "Арсенала"

Арсен Венгер и Оливье Жиру Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что нападающий Оливье Жиру не хотел покидать "Эмирейтс", а его сердце по-прежнему принадлежит "канонирам".

Под занавес зимнего трансферного окна Жиру сменил "Арсенал" на "Челси". Такое решение Оливье принял после переезда на "Эмирейтс" бывшего нападающего "Боруссии" Пьера-Эмерик Обамеянга.

Венгер уверен, что только отсутствие игровой практики вынудило его земляка сменить один лондонский клуб на другой. Арсен считает, что сердце Жиру по-прежнему принадлежит "Арсеналу".

"Оливье остается "канониров". Карьера требовала от него перехода в другой клуб, но, думаю, сердцем он все-таки хотел остаться с нами".

"То же самое было с Тео Уолкоттом. Все наши фанаты знают, что Тео не хотел уходить, у него не было никаких проблем в коллективе – он только лишь хотел играть", - сообщил Венгер The Mirror.



Метки Арсенал, Венгер, Жиру

Автор foxmcfc   

Дата 24.03.2018 12:00

Количество просмотров Просмотров: 672

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Последние комментарии:




  1. lifeinwasted 24.03.2018 13:45 # lifeinwasted
    Продал чуть ли не единственного игрока, который за Арсенал готов был землю грызть

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  2. ccchelsea 24.03.2018 13:25 # ccchelsea
    Венгер как обычно свои сказки рассказывает.

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  3. ganinilyha 24.03.2018 12:20 # ganinilyha
    Once a blue, forever a blue

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  4. mancunia-planet 24.03.2018 12:04 # mancunia-planet
    foxmcfc, давайте я вам буду платить, только чтоб без описок/ошибок статьи выкладывали. не проблема

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