Венгер знает, что Жиру не хотел уходить из "Арсенала"
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что нападающий Оливье Жиру не хотел покидать "Эмирейтс", а его сердце по-прежнему принадлежит "канонирам".
Под занавес зимнего трансферного окна Жиру сменил "Арсенал" на "Челси". Такое решение Оливье принял после переезда на "Эмирейтс" бывшего нападающего "Боруссии" Пьера-Эмерик Обамеянга.
Венгер уверен, что только отсутствие игровой практики вынудило его земляка сменить один лондонский клуб на другой. Арсен считает, что сердце Жиру по-прежнему принадлежит "Арсеналу".
"Оливье остается "канониров". Карьера требовала от него перехода в другой клуб, но, думаю, сердцем он все-таки хотел остаться с нами".
"То же самое было с Тео Уолкоттом. Все наши фанаты знают, что Тео не хотел уходить, у него не было никаких проблем в коллективе – он только лишь хотел играть", - сообщил Венгер The Mirror.
24.03.2018 12:00
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Последние комментарии:
Продал чуть ли не единственного игрока, который за Арсенал готов был землю грызть
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Венгер как обычно свои сказки рассказывает.
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Once a blue, forever a blue
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foxmcfc, давайте я вам буду платить, только чтоб без описок/ошибок статьи выкладывали. не проблема
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