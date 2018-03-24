Эльюнусси рассказал об интересе большого английского клуба
Нападающий "Базеля" Мохамед Эльюнусси заявил, что им активно интересуется некий большой клуб Премьер-Лиги.
В прошлом сезоне Эльюнусси помог "Базелю" сделать дубль, выиграв чемпионат Бельгии и кубок страны. Очень неплохо норвежец марокканского происхождения выглядит и в этой кампании, отметившись семью голами, в том числе против "Манчестер Сити" ранее в марте.
По слухам, давний интерес к 23-летнему Эльюнусси имеет "Арсенал". Также Мохамеда сватают в "Лестер" и "Саутгемптон". Сам игрок открыт к тому, чтобы перебраться в Англию после окончания этого сезона.
"За мной уже давно следит клуб, который обычно занимает место в топ-4 Премьер-Лиги. Я едва узнал, что они активизировали свой интерес после нашего выступления в Лиге Чемпионов".
"Арсенал" ли это? Я не могу сказать, но это клуб, который каждый знает и который обладает длинной историей. Этот большой клуб пару раз наблюдал меня и ранее, но теперь их интерес ко мне усилился".
"Классно, что такой большой клуб проявляет сильный интерес. Хотя, конечно, я знаю, что у подобного клуба много игроков на радаре".
"Базель" не возьмет трубку, если они предложат менее 13 миллионов фунтов за меня. Они говорят, что вступят в переговоры, только если предложение будет выше этой суммы".
"В этом отношении Бундеслига и Премьер-Лига сильно отличаются. Если насчет меня обратится английский клуб, "Базель" может внезапно затребовать 18 миллионов фунтов", — цитирует Эльюнусси Daily Star.
24.03.2018 11:00
Просмотров: 171
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
как шлюх@ набивает себе цену, через агента
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий