Эльюнусси рассказал об интересе большого английского клуба

Нападающий "Базеля" Мохамед Эльюнусси заявил, что им активно интересуется некий большой клуб Премьер-Лиги.

В прошлом сезоне Эльюнусси помог "Базелю" сделать дубль, выиграв чемпионат Бельгии и кубок страны. Очень неплохо норвежец марокканского происхождения выглядит и в этой кампании, отметившись семью голами, в том числе против "Манчестер Сити" ранее в марте.



По слухам, давний интерес к 23-летнему Эльюнусси имеет "Арсенал". Также Мохамеда сватают в "Лестер" и "Саутгемптон". Сам игрок открыт к тому, чтобы перебраться в Англию после окончания этого сезона.



"За мной уже давно следит клуб, который обычно занимает место в топ-4 Премьер-Лиги. Я едва узнал, что они активизировали свой интерес после нашего выступления в Лиге Чемпионов".



"Арсенал" ли это? Я не могу сказать, но это клуб, который каждый знает и который обладает длинной историей. Этот большой клуб пару раз наблюдал меня и ранее, но теперь их интерес ко мне усилился".



"Классно, что такой большой клуб проявляет сильный интерес. Хотя, конечно, я знаю, что у подобного клуба много игроков на радаре".



"Базель" не возьмет трубку, если они предложат менее 13 миллионов фунтов за меня. Они говорят, что вступят в переговоры, только если предложение будет выше этой суммы".



"В этом отношении Бундеслига и Премьер-Лига сильно отличаются. Если насчет меня обратится английский клуб, "Базель" может внезапно затребовать 18 миллионов фунтов", — цитирует Эльюнусси Daily Star.