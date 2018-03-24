Карвальял получит трехлетний контракт, если спасет "Суонси" от вылета

Главный тренер "Суонси" Карлуш Карвальял получит новый трехлетний контракт, если спасет валлийский клуб от вылета из Премьер-Лиги в этом сезоне.

Напомним, Карвальял возглавил "лебедей" лишь в декабре, заключив контракт до конца сезона с опцией продления на 12 месяцев. С тех пор "Суонси" выкарабкался из зоны вылета и сейчас занимает 14-ю позицию.



Вместе с тем угроза выбывания из Премьер-Лиги все еще не миновала для "лебедей" — их отрыв над тройкой неудачников составляет только три очка. Однако результаты при Карвальяле определенно вселяют оптимизм.



Как сообщает Daily Mirror, на "Либерти" очень довольны работой 52-летнего португальца, под руководством которого "Суонси" с января потерпел лишь два поражения в 15 матчах, включая одно в Премьер-Лиге.



Если Карлуш доведет начатое до конца, то клуб даже не продлит его действующий контракт, а заключит новый долгосрочный. Таким образом, заключительные восемь матчей сезона имеют огромное значение для Карвальяла.