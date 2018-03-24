Жиру считает своим конкурентом в "Челси" только Морату

Нападающий "Челси" Оливье Жиру заявил, что в качестве своего конкурента рассматривает лишь Альваро Морату, отметив, что использование Эдена Азара на острие атак неэффективно.

Несмотря на наличие двух чистых центральных нападающих, в этом сезоне главный тренер "синих" Антонио Конте зачастую предпочитает использовать в качестве "ложной девятки" Азара.



Однако Жиру считает этот тактический ход Конте провальным и считает, что Антонио должен выбирать между ним и Моратой.



"Лично для меня конкуренция существует лишь с Моратой. Мы можем играть и с Эденом впереди, но это происходит очень редко и не приносит особых плодов".



"Конкуренция есть всегда, и эта необходимая вещь, чтобы я продолжал развиваться. Я люблю новые вызовы. Например, после "Монпелье" у меня был выбор, отправиться в "Арсенал" или в другой клуб".



"Мой агент спросил меня, уверен ли я, что хочу в "Арсенал". Я ответил: "Либо это, либо ничего, даже если там есть Ван Перси, звезда клуба, потому что я знаю, что получу свой шанс. Я действительно хотел перейти туда. А затем Ван Перси ушел".



"Однако мои решения никогда не были мотивированы простотой или деньгами. До сих пор свои решения я принимал, исходя из спортивных соображений, и большинство из них оказывались правильными, и я был за них вознагражден".



"Моя ситуация в "Арсенале" не могла быть хуже, и я действительно сделал шаг вперед. Думаю, я удивил людей. Я отправился в английский клуб, который чаще других брал титул в последние 10 лет, и это говорит обо всем", — цитирует Жиру Daily Star.