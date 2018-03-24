Бэйл вернется в Премьер-Лигу, если "Реал" оставит Зидана

Вингер "Реала" Гарет Бэйл покинет Мадрид и вернется в Премьер-Лигу, если Зинедин Зидан останется во главе Королевского клуба.

В этом сезоне Бэйл не пользуется особым доверием со стороны своего тренера, вдобавок пропустив немало матчей из-за проблем со здоровьем. Правда, это не помешало экс-игроку "Тоттенхэма" забить девять голов.



Как утверждает Daily Mirror, Гарет не желает прерывать свою карьеру в "Реале", но опасается, что у него не будет перспектив в клубе при Зидане, который находится под громадным давлением из-за провального выступления в Ла Лиге.



В данный момент спасти Зинедина может только успех в Лиге Чемпионов, где "Реал" недавно преодолел сопротивление ПСЖ и вышел в 1/4 финала на "Ювентус".



Если Зидан все-таки избежит увольнения и сохранит свою работу на следующий сезон, 28-летний валлиец будет готов вернуться в Премьер-Лигу. В таком случае главным претендентом на Бэйла станет "Манчестер Юнайтед".



"Юнайтед" имеет давний интерес к Гарету, неоднократно пытаясь его заполучить — последняя попытка датируется прошлым летом, когда Бэйл даже не пожелал обсуждать свой уход из "Реала".



Меж тем, рулевой сборной Уэльса и по совместительству легенда "Юнайтед" Райан Гиггз посоветовал Бэйлу остаться в "Реале".



"Думаю ли я, что "Реал" лучшее место для него? Да. Я ездил смотреть на него против ПСЖ. Совсем немногие клубы обладают такой аурой. Конечно, ты хочешь быть там. Он выиграл три трофея Лиги Чемпионов, и это доказательство того, что он достаточно хорош для "Реала". Когда выступаешь за такого рода клубы, то всегда будешь выигрывать трофеи", — цитирует Гиггза Sky Sports.