Агуэро вернулся в "Сити" с травмой колена

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро покинул расположение сборной Аргентины с травмой колена.

Еще в четверг главный тренер аргентинской сборной Хорхе Сампаоли сообщил, что Агуэро не успевает залечить свое повреждение до товарищеского матча против Италии в пятницу вечером.



А сейчас Серхио и вовсе покинул расположение национальной команды, что исключает его участие во встрече с Испанией во вторник. Свою реабилитацию 29-летний бомбардир продолжит уже под наблюдением физиотерапевтов "Сити".



Как отмечает Sky Sports, эту травму Агуэро получил на тренировке "горожан", впоследствии пропустив победу 0:2 над "Стоуком" в рамках Премьер-Лиги незадолго до международного перерыва.



Прибыв в расположение сборной Аргентины, которая к матчу с итальянцами готовилась на базе "Сити", Серхио так и не провел ни одной тренировки с полной нагрузкой.