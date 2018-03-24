Саутгейт объяснил, почему использовал Уолкера в тройке защитников

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объяснил, почему в товарищеском матче против голландцев использовал Кайла Уолкера в качестве одного из трех центральных защитников.

Накануне вечером подопечные Саутгейта показали очень уверенную игру, добившись победы 0:1 в гостях у сборной Голландии. На этот матч Гарет избрал схему из трех защитников.



При этом Саутгейт удивил не столько схемой, сколько ее наполнением, составив тройку защитников из Джо Гомеса, Джона Стоунса и Уолкера, который за "Манчестер Сити" играет исключительно правого защитника. После матча Гарет объяснил свой выбор.



"Кайл обладает всеми атрибутами, чтобы играть на этой позиции по-настоящему хорошо. Тебе нужны игроки, которые чувствуют себя комфортно, действуя на такого рода позициях с широким пространством, и умело держат мяч. Он великолепный атлет, и он добавил скорости нашей обороне".



"Когда наблюдаешь за его игрой в "Манчестер Сити", то он все равно оказывается в этой зоне. Вдобавок он на ежедневной основе работает с Джоном Стоунсом, поэтому мы знали, что их взаимопонимание будет сильным козырем", — цитирует Саутгейта Sky Sports.