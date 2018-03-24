Лансини "очень, очень счастлив" в "Вест Хэме"

Полузащитник "Вест Хэма" Мануэль Лансини опроверг слухи, сватающие его в "Ливерпуль", заявив, что "очень, очень счастлив" в лондонском клубе.

На протяжении этого сезона ходят упорные слухи, что "Ливерпуль" рассматривает аргентинского плеймейкера в качестве замены для Филиппе Коутиньо, который в январе был продан в "Барселону".



Однако прямо сейчас 25-летний Лансини не заинтересован в смене клуба и отлично себя чувствует в "Вест Хэме", несмотря на существующую угрозу вылететь из Премьер-Лиги.



"Я всегда говорил, что очень счастлив в этом клубе. Это клуб, где я чувствую себя очень комфортно и по-настоящему наслаждаюсь совместной работой с этим коллективом игроков".



"Я нахожусь здесь уже три года и хорошо лажу со множеством людей. У нас здесь собраны большие личности и большие игроки, и я в истинно хороших отношениях с каждым в клубе".



"Я всегда отдаюсь на 100 процентов ради клуба. Я не знаю, что случится в будущем, но сегодня я очень, очень счастлив и обожаю играть здесь", — сообщил Лансини официальному веб-сайту "Вест Хэма".