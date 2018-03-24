Лингард принес англичанам победу над Голландией
Гол Джесси Лингарда обеспечил сборной Англии минимальную победу в выездном товарищеском матче против голландцев.
По сравнению с матчем против Германии в ноябре главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт произвел сразу семь изменений в стартовом составе. Джордан Пикфорд ожидаемо занял место в воротах, Алекс Окслейд-Чемберлен и Джордан Хендерсон расположились в полузащите, Маркус Рэшфорд отправился на острие.
Англичане очень уверенно начали матч, смело разыгрывая мяч на чужой половине поля. На восьмой минуте Окслейд-Чемберлен отметился дальним ударом, однако голкипер легко забрал снаряд.
Постепенно голландцы немного пришли в себя и отодвинули игру от своих ворот. При этом обе команды были осторожны, предпочитая отдать передачу назад, чем рискнуть потерей мяча и попытаться обострить.
Самыми запоминающимися событиями первого тайма стали опасный, но неточный удар головой Хендерсона, а также прорыв Рахима Стерлинга, остановленный голкипером хозяев Йеруном Зутом за пределами штрафной площади.
На 50-й минуте Рэшфорд был сбит в чужой штрафной площади своим партнером по "Манчестер Юнайтед" Дейли Блиндом, однако рефери не назначил пенальти.
Во втором тайме англичане усилили давление и на 59-й минуте, наконец, открыли счет. Джесси Лингард подхватил на подступах к штрафной удачно отскочивший мяч, а затем хлестко пробил в нижний угол ворот — 0:1.
Пропустив, голландцы оживились и попытались переломить игру, однако из этого ничего не вышло — англичане быстро погасили активность соперника и вернули себе контроль над ситуацией, а Киран Триппьер даже мог удвоить счет, но его удар отразил голкипер.
Англичане провели очень осторожный, но вместе с тем очень уверенный матч, практически ничего не позволив сопернику, имеющему поддержку своих трибун. Кроме того, подопечные Саутгейта в пятый раз кряду ушли с поля без пропущенных голов.
Сборная Голландии — сборная Англии — 0:1 (0:0)
Гол: Лингард 59.
Голландия: Зут, Де Лигт, Де Врей (Вегорст 89), Ван Дейк, Хатебур, Вейналдум, Стротман (Ван Де Бек 90), Ван Анхольт, Промес (Проппер 66), Депай, Дост (Бабель 66).
Англия: Пикфорд, Уолкер, Гомес (Магуайр 10, Дайер 89), Стоунс, Триппьер, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен, Роуз (Янг 71), Лингард (Алли 68), Стерлинг (Уэлбек 68), Рэшфорд (Варди 68).
24.03.2018 00:45
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Последние комментарии:
В общем вечер удался на славу.
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Салах нереальный топ, лидер сборной+забил действующим чемпионам Европы. В итоге 57 игр/33 гола, у переоцененного азара-82/21, даже тут ссыкает на бельгийку)))0
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миха, меняй главную, тут пенсы замироточили
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сосолах прокомментировал вс0с от Португалии: "такое впечатление. что играл за лузерпуль а не за сборную Египта"
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там салах уже и португалов е6ёт, ну что за топер
Источник: http://fapl.ru/posts/61350/
там салах от Куарежме и Рональду за обе щёки... ну, вы поняли чего... какой клуб, такой и топёр...
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https://sun9-7.userapi.com/c830109/v830109445/af44d/5gyCvXc0CKU.jpg
немножк на бестолковки местных хомячков
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• Фанат «Барселоны» вышел из комы, когда ему пели гимн клуба «Севилья»
))
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24.03.2018 00:11 #
calvin-harris
там салах уже и португалов е6ёт, ну что за топер
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Источник: http://fapl.ru/posts/61341/?c=1#c6629353
24.03.2018 00:42 #
liverpool-kutais
Великий Фараон! походу победный против чемпионов европы!
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Источник: http://fapl.ru/posts/61341/?c=1#c6629353
когда у тебя скузер головного мозга
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