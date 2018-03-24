Лингард принес англичанам победу над Голландией

Гол Джесси Лингарда обеспечил сборной Англии минимальную победу в выездном товарищеском матче против голландцев.

По сравнению с матчем против Германии в ноябре главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт произвел сразу семь изменений в стартовом составе. Джордан Пикфорд ожидаемо занял место в воротах, Алекс Окслейд-Чемберлен и Джордан Хендерсон расположились в полузащите, Маркус Рэшфорд отправился на острие.



Англичане очень уверенно начали матч, смело разыгрывая мяч на чужой половине поля. На восьмой минуте Окслейд-Чемберлен отметился дальним ударом, однако голкипер легко забрал снаряд.



Постепенно голландцы немного пришли в себя и отодвинули игру от своих ворот. При этом обе команды были осторожны, предпочитая отдать передачу назад, чем рискнуть потерей мяча и попытаться обострить.



Самыми запоминающимися событиями первого тайма стали опасный, но неточный удар головой Хендерсона, а также прорыв Рахима Стерлинга, остановленный голкипером хозяев Йеруном Зутом за пределами штрафной площади.



На 50-й минуте Рэшфорд был сбит в чужой штрафной площади своим партнером по "Манчестер Юнайтед" Дейли Блиндом, однако рефери не назначил пенальти.



Во втором тайме англичане усилили давление и на 59-й минуте, наконец, открыли счет. Джесси Лингард подхватил на подступах к штрафной удачно отскочивший мяч, а затем хлестко пробил в нижний угол ворот — 0:1.



Пропустив, голландцы оживились и попытались переломить игру, однако из этого ничего не вышло — англичане быстро погасили активность соперника и вернули себе контроль над ситуацией, а Киран Триппьер даже мог удвоить счет, но его удар отразил голкипер.



Англичане провели очень осторожный, но вместе с тем очень уверенный матч, практически ничего не позволив сопернику, имеющему поддержку своих трибун. Кроме того, подопечные Саутгейта в пятый раз кряду ушли с поля без пропущенных голов.



Сборная Голландии — сборная Англии — 0:1 (0:0)



Гол: Лингард 59.



Голландия: Зут, Де Лигт, Де Врей (Вегорст 89), Ван Дейк, Хатебур, Вейналдум, Стротман (Ван Де Бек 90), Ван Анхольт, Промес (Проппер 66), Депай, Дост (Бабель 66).



Англия: Пикфорд, Уолкер, Гомес (Магуайр 10, Дайер 89), Стоунс, Триппьер, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен, Роуз (Янг 71), Лингард (Алли 68), Стерлинг (Уэлбек 68), Рэшфорд (Варди 68).