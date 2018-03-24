Лингард принес англичанам победу над Голландией

Джесси Лингард Гол Джесси Лингарда обеспечил сборной Англии минимальную победу в выездном товарищеском матче против голландцев.

По сравнению с матчем против Германии в ноябре главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт произвел сразу семь изменений в стартовом составе. Джордан Пикфорд ожидаемо занял место в воротах, Алекс Окслейд-Чемберлен и Джордан Хендерсон расположились в полузащите, Маркус Рэшфорд отправился на острие.

Англичане очень уверенно начали матч, смело разыгрывая мяч на чужой половине поля. На восьмой минуте Окслейд-Чемберлен отметился дальним ударом, однако голкипер легко забрал снаряд.

Постепенно голландцы немного пришли в себя и отодвинули игру от своих ворот. При этом обе команды были осторожны, предпочитая отдать передачу назад, чем рискнуть потерей мяча и попытаться обострить.

Самыми запоминающимися событиями первого тайма стали опасный, но неточный удар головой Хендерсона, а также прорыв Рахима Стерлинга, остановленный голкипером хозяев Йеруном Зутом за пределами штрафной площади.

На 50-й минуте Рэшфорд был сбит в чужой штрафной площади своим партнером по "Манчестер Юнайтед" Дейли Блиндом, однако рефери не назначил пенальти.

Во втором тайме англичане усилили давление и на 59-й минуте, наконец, открыли счет. Джесси Лингард подхватил на подступах к штрафной удачно отскочивший мяч, а затем хлестко пробил в нижний угол ворот — 0:1.

Пропустив, голландцы оживились и попытались переломить игру, однако из этого ничего не вышло — англичане быстро погасили активность соперника и вернули себе контроль над ситуацией, а Киран Триппьер даже мог удвоить счет, но его удар отразил голкипер.

Англичане провели очень осторожный, но вместе с тем очень уверенный матч, практически ничего не позволив сопернику, имеющему поддержку своих трибун. Кроме того, подопечные Саутгейта в пятый раз кряду ушли с поля без пропущенных голов.

Сборная Голландии — сборная Англии — 0:1 (0:0)

Гол: Лингард 59.

Голландия: Зут, Де Лигт, Де Врей (Вегорст 89), Ван Дейк, Хатебур, Вейналдум, Стротман (Ван Де Бек 90), Ван Анхольт, Промес (Проппер 66), Депай, Дост (Бабель 66).

Англия: Пикфорд, Уолкер, Гомес (Магуайр 10, Дайер 89), Стоунс, Триппьер, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен, Роуз (Янг 71), Лингард (Алли 68), Стерлинг (Уэлбек 68), Рэшфорд (Варди 68).



Метки обзор матча, сборная Англии, сборная Голландии

Автор mihajlo   

Дата 24.03.2018 00:45

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  1. scouser2005 24.03.2018 02:28 # scouser2005
    В общем вечер удался на славу.

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  2. kos9k 24.03.2018 01:59 # kos9k
    Салах нереальный топ, лидер сборной+забил действующим чемпионам Европы. В итоге 57 игр/33 гола, у переоцененного азара-82/21, даже тут ссыкает на бельгийку)))0

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  3. hammersmith 24.03.2018 01:39 # hammersmith
    миха, меняй главную, тут пенсы замироточили

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  4. bezviz 24.03.2018 01:20 # bezviz
    сосолах прокомментировал вс0с от Португалии: "такое впечатление. что играл за лузерпуль а не за сборную Египта"Пользователь получил предупреждение

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  5. kojan 24.03.2018 01:20 # kojan
    там салах уже и португалов е6ёт, ну что за топер

    Источник: http://fapl.ru/posts/61350/

    там салах от Куарежме и Рональду за обе щёки... ну, вы поняли чего... какой клуб, такой и топёр...

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  6. apucmokpam 24.03.2018 01:05 # apucmokpam
    https://sun9-7.userapi.com/c830109/v830109445/af44d/5gyCvXc0CKU.jpg
    немножк на бестолковки местных хомячков

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  7. moneymaker 24.03.2018 00:55 # moneymaker
    • Фанат «Барселоны» вышел из комы, когда ему пели гимн клуба «Севилья»

    ))

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  8. apucmokpam 24.03.2018 00:52 # apucmokpam
    24.03.2018 00:11 #
    calvin-harris

    там салах уже и португалов е6ёт, ну что за топер
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/61341/?c=1#c6629353

    24.03.2018 00:42 #
    liverpool-kutais

    Великий Фараон! походу победный против чемпионов европы!
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    Источник: http://fapl.ru/posts/61341/?c=1#c6629353

    когда у тебя скузер головного мозга

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