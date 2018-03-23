"Юнайтед" хочет купить Дугласа Косту

Вингер "Ювентуса" Дуглас Коста пополнил число трансферных целей "Манчестер Юнайтед" на грядущее лето.

Этот сезон 27-летний игрок сборной Бразилии проводит в Турине на права аренды из "Баварии". При этом "красные дьяволы" имеют давний интерес к Косте — бывший наставник МЮ сэр Алекс Фергюсон присматривался к Дугласу, еще когда тот выступал за "Гремио" и "Шахтер".



Как стало известно Daily Mirror, нынешний рулевой "Юнайтед" Жозе Моуриньо попросил своего исполнительного директора Эда Вудворда навести справки насчет Косты и оценить, возможен ли этот трансфер.



Сообщается, что "дьяволы" уже сделали запрос насчет Дугласа и получили вполне обнадеживающую реакцию. На "Олд Траффорд" считают, что эта сделка более чем возможна, планируя потратить на Косту около 40 миллионов фунтов.



Отметим, что арендное соглашение между "Ювентусом" и "Баварией" предусматривает опцию выкупа. И хотя в этом сезоне Коста демонстрирует яркий футбол, далеко не факт, что чемпионы Серии А решат потратиться на бразильца.