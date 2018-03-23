FA предупредила Холгейта за гомофобные твиты

Роберто Фирмино и Мейсон Холгейт FA вынесла официальное предупреждение защитнику "Эвертона" Мейсону Холгейту за гомофобные сообщения в Твиттере.

Активность 21-летнего англичанина в Интернете стала причиной для расследования Ассоциации после дерби "ирисок" против "Ливерпуля" в рамках 3-го раунда Кубка Англии в начале января.

Напомним, Холгейт обвинил нападающего "красных" Роберто Фирмино в оскорблении на расовой почве. Тогда же пресса и болельщики откопали старые сообщения самого Мейсона в Твиттере провокационного характера.

И если Фирмино впоследствии был полностью оправдан, то Холгейту выйти сухим из воды не удалось. Твиты Мейсона от 2012 и 2013 годов были сочтены нарушающими правила поведения футболистов в социальных сетях.

На момент написания тех сообщений Холгейту было 15-16 лет, и он находился в системе "Барнсли". Видимо, учитывая факт, что Мейсон еще не достиг сознательного возраста, FA ограничилась предупреждением.



Метки FA, Холгейт, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 23.03.2018 21:00

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Последние комментарии:




  1. gerrard08 23.03.2018 21:13 # gerrard08
    Так и не понял почему эту суку не зачморили после клеветы

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  2. pavlix76 23.03.2018 21:09 # pavlix76
    Самый белокожий игрок АПЛ? Подарите ему уже зеркало кто-то!

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  3. bmw-e34 23.03.2018 21:08 # bmw-e34
    Что было с фирмой, забыли. А вот за твиты про пенсов - респект.

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  4. wengerrrro 23.03.2018 21:05 # wengerrrro
    почему на фото колбасник)

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  5. scouser2005 23.03.2018 21:04 # scouser2005
    Прежде, чем обвинять кого-то — проверь свой Твиттер ))

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