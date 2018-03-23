FA предупредила Холгейта за гомофобные твиты
FA вынесла официальное предупреждение защитнику "Эвертона" Мейсону Холгейту за гомофобные сообщения в Твиттере.
Активность 21-летнего англичанина в Интернете стала причиной для расследования Ассоциации после дерби "ирисок" против "Ливерпуля" в рамках 3-го раунда Кубка Англии в начале января.
Напомним, Холгейт обвинил нападающего "красных" Роберто Фирмино в оскорблении на расовой почве. Тогда же пресса и болельщики откопали старые сообщения самого Мейсона в Твиттере провокационного характера.
И если Фирмино впоследствии был полностью оправдан, то Холгейту выйти сухим из воды не удалось. Твиты Мейсона от 2012 и 2013 годов были сочтены нарушающими правила поведения футболистов в социальных сетях.
На момент написания тех сообщений Холгейту было 15-16 лет, и он находился в системе "Барнсли". Видимо, учитывая факт, что Мейсон еще не достиг сознательного возраста, FA ограничилась предупреждением.
23.03.2018 21:00
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Последние комментарии:
Так и не понял почему эту суку не зачморили после клеветы
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Самый белокожий игрок АПЛ? Подарите ему уже зеркало кто-то!
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Что было с фирмой, забыли. А вот за твиты про пенсов - респект.
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почему на фото колбасник)
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Прежде, чем обвинять кого-то — проверь свой Твиттер ))
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