FA предупредила Холгейта за гомофобные твиты

FA вынесла официальное предупреждение защитнику "Эвертона" Мейсону Холгейту за гомофобные сообщения в Твиттере.

Активность 21-летнего англичанина в Интернете стала причиной для расследования Ассоциации после дерби "ирисок" против "Ливерпуля" в рамках 3-го раунда Кубка Англии в начале января.



Напомним, Холгейт обвинил нападающего "красных" Роберто Фирмино в оскорблении на расовой почве. Тогда же пресса и болельщики откопали старые сообщения самого Мейсона в Твиттере провокационного характера.



И если Фирмино впоследствии был полностью оправдан, то Холгейту выйти сухим из воды не удалось. Твиты Мейсона от 2012 и 2013 годов были сочтены нарушающими правила поведения футболистов в социальных сетях.



На момент написания тех сообщений Холгейту было 15-16 лет, и он находился в системе "Барнсли". Видимо, учитывая факт, что Мейсон еще не достиг сознательного возраста, FA ограничилась предупреждением.