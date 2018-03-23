Ибрагимович присоединился к "ЛА Гэлакси"
Клуб МЛС "ЛА Гэлакси" официально подтвердил переход в клуб бывшего нападающего "Манчестер Юнайтед" Златана Ибрагимовича.
Напомним, лишь накануне "красные дьяволы" сообщили о расторжении контракта с Ибрагимовичем, который в своем первом сезоне в клубе забил 28 голов с учетом всех соревнований.
Блестящий для Златана прошлый сезон был оборван тяжелой травмой колена, восстановившись после которой он практически не играл. 36-летний швед решил не терять даром время, а ушел из "Юнайтед", не дожидаясь окончания кампании.
Уже сегодня Ибрагимович официально присоединился к "ЛА Гэлакси" — клубу, главной звездой которого долгое время являлся бывший полузащитник "дьяволов" Дэвид Бекхэм.
"Соглашаясь поиграть в Соединенных Штатах, я был готов отправиться только в самый успешный клуб МЛС — "ЛА Гэлакси". Я в восхищении от перехода в клуб, который обладает победными традициями и олицетворяет футбол в Лос-Анджелесе уже более 20 лет", — сообщил Ибрагимович.
23.03.2018 20:00
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Не бывает всё так просто. Не всё правда, что нам говорят.
Так что сто пудов МЮ поимел компенсацию за Ибру, пусть это и было в "закрытом" кабинете.
Короче Ибра свое сделал - поднял рейтинг мушным, и свалил на парусах, за следующим банком.
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удачи
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Ехал бы в Китай лучше.
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одна из главных футбольных шлюх в истории футбола
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свч свч свч
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