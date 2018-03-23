Ибрагимович присоединился к "ЛА Гэлакси"

Златан Ибрагимович Клуб МЛС "ЛА Гэлакси" официально подтвердил переход в клуб бывшего нападающего "Манчестер Юнайтед" Златана Ибрагимовича.

Напомним, лишь накануне "красные дьяволы" сообщили о расторжении контракта с Ибрагимовичем, который в своем первом сезоне в клубе забил 28 голов с учетом всех соревнований.

Блестящий для Златана прошлый сезон был оборван тяжелой травмой колена, восстановившись после которой он практически не играл. 36-летний швед решил не терять даром время, а ушел из "Юнайтед", не дожидаясь окончания кампании.

Уже сегодня Ибрагимович официально присоединился к "ЛА Гэлакси" — клубу, главной звездой которого долгое время являлся бывший полузащитник "дьяволов" Дэвид Бекхэм.

"Соглашаясь поиграть в Соединенных Штатах, я был готов отправиться только в самый успешный клуб МЛС — "ЛА Гэлакси". Я в восхищении от перехода в клуб, который обладает победными традициями и олицетворяет футбол в Лос-Анджелесе уже более 20 лет", — сообщил Ибрагимович.



Метки Ибрагимович, Ла Гэлакси, Манчестер Юнайтед, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 23.03.2018 20:00

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  1. bmw-e34 23.03.2018 21:02 # bmw-e34
    Не бывает всё так просто. Не всё правда, что нам говорят.

    Так что сто пудов МЮ поимел компенсацию за Ибру, пусть это и было в "закрытом" кабинете.

    Короче Ибра свое сделал - поднял рейтинг мушным, и свалил на парусах, за следующим банком.

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  2. manutd-20champ 23.03.2018 20:43 # manutd-20champ
    удачи

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  3. scouser2005 23.03.2018 20:28 # scouser2005
    Ехал бы в Китай лучше.

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  4. kos9k 23.03.2018 20:03 # kos9k
    одна из главных футбольных шлюх в истории футбола

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  5. ganinilyha 23.03.2018 20:01 # ganinilyha
    свч свч свч

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