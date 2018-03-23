Ибрагимович присоединился к "ЛА Гэлакси"

Клуб МЛС "ЛА Гэлакси" официально подтвердил переход в клуб бывшего нападающего "Манчестер Юнайтед" Златана Ибрагимовича.

Напомним, лишь накануне "красные дьяволы" сообщили о расторжении контракта с Ибрагимовичем, который в своем первом сезоне в клубе забил 28 голов с учетом всех соревнований.



Блестящий для Златана прошлый сезон был оборван тяжелой травмой колена, восстановившись после которой он практически не играл. 36-летний швед решил не терять даром время, а ушел из "Юнайтед", не дожидаясь окончания кампании.



Уже сегодня Ибрагимович официально присоединился к "ЛА Гэлакси" — клубу, главной звездой которого долгое время являлся бывший полузащитник "дьяволов" Дэвид Бекхэм.



"Соглашаясь поиграть в Соединенных Штатах, я был готов отправиться только в самый успешный клуб МЛС — "ЛА Гэлакси". Я в восхищении от перехода в клуб, который обладает победными традициями и олицетворяет футбол в Лос-Анджелесе уже более 20 лет", — сообщил Ибрагимович.



