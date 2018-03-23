Владельцы "Манчестер Сити" купят клуб в Китае

City Football Group, родительская компания "Манчестер Сити", продолжит международную экспансию, выкупив акции китайского клуба.

Напомним, что CFG целиком или частично владеет "Нью-Йорк Сити" из США, "Мельбурн Сити" из Австралии, "Йокогама Ф Маринос" из Японии и "Атлетико Торке" из Уругвая. Прошлым летом компания приобрела 44.3% акций испанской "Жироны".



В ближайшее время холдинг, принадлежащий арабским владельцам клуба, продолжит международную экспансию. Коммерческий директор Томас Глик рассказал, что City Football Group может купить еще несколько клубов по всему миру, в том числе в Китае.



"Вполне вероятно, что мы выкупим еще несколько клубов, сейчас мы рассматриваем для этого целый ряд стран. В мире полно интересных и финансово защищенных лиг. Среди прочих вариантов мы обсуждаем выход на азиатский рынок".



"Китайский футбол получил огромный толчок со стороны государства. Они создали конкурентоспособную лигу, с хорошей посещаемостью и телеаудиторией. Для Китая наступают интересные времена, и это один из рынков, к которому мы присматриваемся", - цитирует Глика ESPN.