Льорис: "Тоттенхэм" заслужил трофей"

Уго Льорис Голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис уверен, что его команда заслужила трофей за свой атакующий стиль игры.

Под руководством Маурисио Почеттино "шпоры" дважды участвовали в чемпионской гонке Премьер-Лиги и однажды добрались до финала Кубка Лиги. Однако трофеи по-прежнему обходят "Тоттенхэм" стороной.

В этом сезоне лондонцы вышли в полуфинал Кубка Англии, где сыграют с "Манчестер Юнайтед". Льорис связывает большие надежды с этим турниром и считает, что "шпоры" давно заслужили трофей.

"Мы хотим выиграть трофей, потому что мы просто-напросто это заслужили. Я знаю, что болельщики наслаждаются нашей игрой. Возможно, мы играем чересчур рискованно, зато всегда создаем много моментов".

"Мы движемся в правильном направлении, в этом нет никаких сомнений. Но нам нужно делать шаг вперед каждый раз, когда мы получаем шанс на трофей", - сообщил Льорис Associated Press.



Метки Льорис, Тоттенхэм

Автор foxmcfc   

Дата 23.03.2018 18:00

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  1. ganinilyha 23.03.2018 19:52 # ganinilyha
    Трофей за кубок лондонского двора

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  2. scouser2005 23.03.2018 18:40 # scouser2005
    Заслужили — берите.

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  3. liverbro 23.03.2018 18:31 # liverbro
    С такой игрой Уго реально заслужил трофей

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