Льорис: "Тоттенхэм" заслужил трофей"

Голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис уверен, что его команда заслужила трофей за свой атакующий стиль игры.

Под руководством Маурисио Почеттино "шпоры" дважды участвовали в чемпионской гонке Премьер-Лиги и однажды добрались до финала Кубка Лиги. Однако трофеи по-прежнему обходят "Тоттенхэм" стороной.



В этом сезоне лондонцы вышли в полуфинал Кубка Англии, где сыграют с "Манчестер Юнайтед". Льорис связывает большие надежды с этим турниром и считает, что "шпоры" давно заслужили трофей.



"Мы хотим выиграть трофей, потому что мы просто-напросто это заслужили. Я знаю, что болельщики наслаждаются нашей игрой. Возможно, мы играем чересчур рискованно, зато всегда создаем много моментов".



"Мы движемся в правильном направлении, в этом нет никаких сомнений. Но нам нужно делать шаг вперед каждый раз, когда мы получаем шанс на трофей", - сообщил Льорис Associated Press.