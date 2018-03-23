Льорис: "Тоттенхэм" заслужил трофей"
Голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис уверен, что его команда заслужила трофей за свой атакующий стиль игры.
Под руководством Маурисио Почеттино "шпоры" дважды участвовали в чемпионской гонке Премьер-Лиги и однажды добрались до финала Кубка Лиги. Однако трофеи по-прежнему обходят "Тоттенхэм" стороной.
В этом сезоне лондонцы вышли в полуфинал Кубка Англии, где сыграют с "Манчестер Юнайтед". Льорис связывает большие надежды с этим турниром и считает, что "шпоры" давно заслужили трофей.
"Мы хотим выиграть трофей, потому что мы просто-напросто это заслужили. Я знаю, что болельщики наслаждаются нашей игрой. Возможно, мы играем чересчур рискованно, зато всегда создаем много моментов".
"Мы движемся в правильном направлении, в этом нет никаких сомнений. Но нам нужно делать шаг вперед каждый раз, когда мы получаем шанс на трофей", - сообщил Льорис Associated Press.
23.03.2018 18:00
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Трофей за кубок лондонского двора
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Заслужили — берите.
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С такой игрой Уго реально заслужил трофей
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