VAR будет работать в тестовом режиме на матчах Премьер-Лиги

Система видеопомощи рефери (VAR) будет работать в тестовом режиме на каждом матче Премьер-Лиги со следующего сезона.

13 апреля боссы клубов Премьер-Лиги проведут очередную встречу, и одним из вопросов на повестке дня будет использование VAR со следующего сезона.



Издание The Times ожидает, что большинство представителей Премьер-Лиги проголосуют против немедленного внедрения VAR — для того, эта система появилась в матчах высшего английского дивизиона уже со следующего сезона, потребовались бы голоса 14 из 20 клубов.



Однако это лишь отсрочит внедрение VAR, но не отменит полностью. Более того, планируется, что система видеопомощи будет работать уже в следующем сезоне, но лишь в тестовом режиме.



По информации издания, главный рефери будет находиться на связи со своим ассистентом в телевизионной студии, однако обращаться к VAR он сможет по своему усмотрению и без каких-либо обязательств по принятию решения на основе этих переговоров.