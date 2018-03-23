Де Брюйне просит не сравнивать его с Роналду и Месси

Де Брюйне и Месси Плеймейкер "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне попросил больше не сравнивать его с Криштиану Роналду из "Реала" и Лионелем Месси из "Барселоны".

26-летний Де Брюйне проводит однозначно лучший сезон в своей карьере. На счету бельгийца восемь голов и 18 голевых передач в рамках Премьер-Лиги и Лиги Чемпионов.

Результативность Кевина привела к разговорам, что плеймейкер может составит конкуренцию Роналду и Месси в борьбе за "Золотой мяч". Однако сам Де Брюйне просит не сравнивать его с лучшими игроками современности, поскольку играет на другой позиции и выполняет на поле совершенно другие задачи.

"Меня нельзя сравнивать с ними. Мы играем на абсолютно разных позициях. Они действуют в атаке, поэтому забивают в десять раз больше меня. Если я отличусь 10 раз, они забьют 100. Поймите, у меня совершенно другие задачи на поле", - цитирует Кевина Manchester Evening News.




Метки Де Брюйне, Манчестер Сити

Автор foxmcfc   

Дата 23.03.2018 16:00

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  1. mrsam 23.03.2018 17:02 # mrsam
    Да уже как бы никто и не сравнивает. Сейчас месяц сравнения Салаха с Месси и Роналду. Кевина сравнивали с ними в декабре-январе.

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  2. jesus33 23.03.2018 16:58 # jesus33
    ормен мхитурян просит не сравнивать его обезьяной.
    да похож, но обидно же, сказал генирх.

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  3. recyjoed 23.03.2018 16:04 # recyjoed
    Де Брюйне на уровне

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