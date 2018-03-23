Де Брюйне просит не сравнивать его с Роналду и Месси
Плеймейкер "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне попросил больше не сравнивать его с Криштиану Роналду из "Реала" и Лионелем Месси из "Барселоны".
26-летний Де Брюйне проводит однозначно лучший сезон в своей карьере. На счету бельгийца восемь голов и 18 голевых передач в рамках Премьер-Лиги и Лиги Чемпионов.
Результативность Кевина привела к разговорам, что плеймейкер может составит конкуренцию Роналду и Месси в борьбе за "Золотой мяч". Однако сам Де Брюйне просит не сравнивать его с лучшими игроками современности, поскольку играет на другой позиции и выполняет на поле совершенно другие задачи.
"Меня нельзя сравнивать с ними. Мы играем на абсолютно разных позициях. Они действуют в атаке, поэтому забивают в десять раз больше меня. Если я отличусь 10 раз, они забьют 100. Поймите, у меня совершенно другие задачи на поле", - цитирует Кевина Manchester Evening News.
23.03.2018 16:00
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Последние комментарии:
Да уже как бы никто и не сравнивает. Сейчас месяц сравнения Салаха с Месси и Роналду. Кевина сравнивали с ними в декабре-январе.
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ормен мхитурян просит не сравнивать его обезьяной.
да похож, но обидно же, сказал генирх.
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Де Брюйне на уровне
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